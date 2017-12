Επικίνδυνο βρεφικό γάλα – Ανακαλούνται παρτίδες της Frezylac

Σε ανακοίνωση της εταιρείας και του αντιπροσώπου στην Κύπρο, επισημαίνεται ότι οι Γαλλικές αρμόδιες αρχές, επιδεικνύοντας την μέγιστη αυστηρότητα και ευαισθησία επί του θέματος, αποφάσισαν την γενική και άνευ εξαιρέσεως προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων σε παγκόσμιο επίπεδο.



H εταιρεία FREZYDERM και ο αντιπρόσωπος στην Κύπρο, The Star Medicines Importers Co Ltd, σεβόμενοι την εύλογη ανησυχία του καταναλωτικού κοινού και συντονισμένοι απολύτως με τη διεθνή προσπάθεια που ξεκίνησαν οι Γαλλικές εποπτικές αρχές και προς διευκόλυνση των ελέγχων των αρμοδίων αλλοδαπών και ημεδαπών αρχών, αποφάσισαν ομοίως την προσωρινή προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα κατά τη διενέργεια των επιπρόσθετων ελέγχων που έγιναν με την εισαγωγή τους, αλλά και ούτε υπήρξε καταγεγραμμένο κάποιο κρούσμα σαλμονέλας που να συνδέεται με το βιολογικό βρεφικό γάλα FREZYLAC σε Ελλάδα και Κύπρο.



Η ανάκληση, σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις των Αρχών, είναι προληπτική και προσωρινή, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και να λάβουν οι Αρχές τις οριστικές αποφάσεις τους. Η FREZYDERM και ο αντιπρόσωπος στην Κύπρο, The Star Medicines Importers Co Ltd, ευθύς μόλις έλαβαν γνώση του θέματος, ενημερώνουν διαρκώς τα δίκτυα διανομής τους (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες), για όλες τις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους τους.



Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία διαθέτει παρτίδες του συγκεκριμένου βρεφικού γάλακτος οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ανακληθείσες παρτίδες και οι οποίες προσφέρονται άμεσα προς κατανάλωση.



Διευκρινίζεται ότι οι βιολογικές βρεφικές κρέμες FREZYLAC δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα, παρασκευάζονται σε άλλη χώρα και συγκεκριμένα σε εργοστάσιο της Γερμανίας, και ως εκ τούτου η χορηγία τους είναι απόλυτα ασφαλής.



Στην ανακοίνωση ενημερώνεται το κοινό ότι κανένα προϊόν FREZYLAC δεν διατίθεται στους καταναλωτές εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί και δεν έχει περάσει τις αυστηρότατες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων. Προστίθεται ότι όλες ανεξαιρέτως οι παρτίδες, ανεξαρτήτως των πιστοποιητικών ποιοτικών ελέγχων και ασφαλείας που ούτως ή άλλως αναγκαστικά οφείλουν να φέρουν κατά την εισαγωγή τους από τα εργοστάσια παραγωγής, ελέγχονται κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υψηλού Τεχνολογικού Επιπέδου και υποβάλλονται σε ενδελεχή και εξαντλητικό Φυσικοχημικό και Μικροβιολογικό Έλεγχο, ώστε να μην καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία για την ασφάλεια και την άριστη ποιότητα τους.



"Μόνο μετά την 100% επιτυχία της κάθε παρτίδας επί του διπλού ελέγχου, επιτρέπεται να διακινηθεί στην αγορά και να φθάσει στον καταναλωτή. Εάν κάποιο, οποιοδήποτε, προϊόν Frezylac δεν περάσει και τους ελέγχους που διενεργεί η εταιρεία FREZYDERM, απλώς επιστρέφεται στο εργοστάσιο παραγωγής ως απαράδεκτο ή καταστρέφεται. Καμία από τις παρτίδες βρεφικού γάλακτος που έχουμε εισάγει και διακινήσει το 2017, ούτε φυσικά οι συγκεκριμένες παρτίδες που οποίες καλείται να ανακαλέσει η παραγωγός εταιρείας για προληπτικούς λόγους, δεν είχε εμφανίσει το παραμικρό πρόβλημα ούτε είχε κινήσει έστω και την παραμικρή υποψία υπάρξεως του βακτηρίου της σαλμονέλας", σημειώνεται.



Διαδώστε αυτό το άρθρο