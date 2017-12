Ικανοποιημένος ο Τόμας Κρίστιανσεν

Ο Δανός έγραψε τα ακόλουθα στα social media: "Το πρώτο μέρος του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε μ΄ένα καλό τρίποντο απέναντι στην Χαλ. Είναι τρομερό που επιστρέψαμε στην πρώτη εξάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την στήριξη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους".





First part of the championship finished with a good 3 points win against Hull City and great to be back in the top 6!!! Thanks to the fans for the support. I wish you all a Merry Christmas and happy new year @LUFC #MOT #ALAW pic.twitter.com/belIUIO5dk