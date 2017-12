Χριστούγεννα με αίθριο καιρό και παραμονή με βροχές και πιθανές καταιγίδες - Χιόνια στα ορεινά

Αίθριο καιρό τα Χριστούγεννα, κάποιες βροχές και ενδεχόμενη καταιγίδα σήμερα παραμονή, χιόνια στα ορεινά την παραμονή προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τον καιρό να συνεχίζει χωρίς σημαντικές μεταβολές την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση, της οποίας έτυχε το ΚΥΠΕ, από τον επί καθήκοντι Μετεωρολογικό Λειτουργό στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται κάποιες βροχές και ενδεχομένως κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Αναμένεται επίσης να χιονίσει στα ορεινά.



Σύμφωνα με τον ίδιο Λειτουργό, το ίδιο σκηνικό θα παραμείνει το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



Ανήμερα των Χριστουγέννων ο καιρός «καθαρίζει» νωρίς και θα είναι κυρίως αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την Κυριακή, γύρω στους 16ο C – 17ο C στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 4ο C-5ο C στα ψηλότερα ορεινά, συνέχισε, προσθέτοντας ότι την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη η πρόγνωση φέρει τον καιρό, καλό, με κάποιες αυξημένες ψηλές νεφώσεις (στην ανώτερη ατμόσφαιρα).



Είπε ακόμα πως δεν αναμένεται κάποια σημαντική μεταβολή στις καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες.



Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι το Σάββατο υπήρξε βροχόπτωση, χωρίς ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες βροχής, κυρίως στα δυτικά και νότια.

