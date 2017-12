Ένας Κύπριος στη λίστα των κορυφαίων καρδιολόγων του Forbes

Ο Κύπριος Καρδιολόγος Σταύρος Γ. Δράκος, βρίσκεται ανάμεσα στους 27 κορυφαίους γιατρούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κατάταξη του αμερικανικού περιοδικού Forbes για το 2017, αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Στο δελτίο Τύπου διευκρινίζεται ότι η επιλογή και η βράβευσή του κ. Δράκου από το περιοδικό Forbes, έγινε μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που συνυπολογίζει το βιογραφικό και τις δημοσιεύσεις ενός επιστήμονα, τις κριτικές ασθενών, ασφαλιστικών εταιρειών και συναδέλφων ιατρών.



«Αυτή η διάκριση αντανακλά την πολύχρονη προσπάθεια πολλών ανθρώπων ξεκινώντας από την οικογένεια μου μέχρι συνεργάτες και συναδέλφους στην Αμερική, Ελλάδα και Κύπρο, αναφέρει ο κ. Δράκος προσθέτοντας ότι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας απαιτεί στενή επαφή με τις συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής.



Ο Κύπριος Καρδιολόγος παρατηρεί ότι η νεοσύστατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου με τη συνεχή στήριξη από την Πολιτεία θα συνεχίσει να συνδυάζει το ιατρικό έργο με την ιατρική έρευνα, προσθέτοντας σε μεγάλο βαθμό αυτό που έλειπε από την Κύπρο και που είναι απαραίτητο σε κάθε χώρα, ώστε να «μπολιάζει» και να κρατά το επίπεδο υπηρεσιών υγείας σε στενή επαφή με τη νέα γνώση και τις ιατρικές εξελίξεις.



Ο Δρ. Σταύρος Γ. Δράκος ζει με τη σύζυγο του Αλίκη Μηλιώτη-Δράκου, που είναι επίσης Κύπρια, και τα δυο παιδιά τους στη Γιούτα, όπου είναι καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γιούτα και Διευθυντής στο Πρόγραμμα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Μεταμοσχεύσεων και Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.



Ο Δρ. Δράκος είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου.



