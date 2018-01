Έκρηξη στο μετρό της Στοκχόλμης - Σήκωσε πακέτο και εξερράγη στα χέρια του!

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας 60 ετών έχει τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη στο σταθμό του μετρό Varby Gard στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, καθώς και μια 45χρονη γυναίκα, αρκετά πιο ελαφρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άτυχος άνδρας σήκωσε από το έδαφος ένα πακέτο, το οποίο εξερράγη στα χέρια του.



Άμεσα, ο άνδρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, ώστε να τύχει άμεσης νοσηλείας για τα σοβαρά τραύματα τα οποία υπέστη από την έκρηξη.



Ακόμη ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το σταθμό του μετρό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Στοκχόλμη. Προς το παρόν η Αστυνομία δεν συνδέει το περιστατικό με υπόθεση τρομοκρατίας, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, γύρω από το πως βρέθηκε η χειροβομβίδα στο μετρό.



A Swedish police spokesman says there is no reason to believe an explosion at Varby Gard subway station in Stockholm is terrorism-related

Swedish media is reporting at least two people have been injured after an explosion at the Varby Gard subway station in Stockholm