Ανανεώθηκε το διάταγμα παγώματος των περιουσιακών στοιχείων του R. Akhmetov και 9 ακόμα

Ανανεώθηκε χθες, Δευτέρα, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προσωρινό διάταγμα για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Rinat Akhmetov, από την Ουκρανία, και σε ακόμη εννιά φυσικά και νομικά πρόσωπα, για ποσό μέχρι 820 εκατομμύρια δολάρια.

Το προσωρινό διάταγμα είχε εξασφαλιστεί, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στις 27 Δεκεμβρίου 2017.



Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, από νομικούς κύκλους, κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το Δικαστήριο έδωσε άδεια όπως οι εναγόμενοι καταχωρήσουν τις θέσεις τους μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, ενώ η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου και πάλι για τις 27 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να αποφασιστεί κατά πόσο θα συνεχιστεί να είναι σε ισχύ ή όχι το διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων.



Η υπόθεση χρονολογείται από το 2013 όταν η Raga Establishment, η οποία ανήκει στον Denis Gorbunenko, πώλησε για περίπου 860 εκατ. δολάρια στην SCM Financial Overseas, εταιρεία συμφερόντων του Rinat Akhmetov, την συσταθείσα στην Κύπρο, UA Telecomivenst Limited, η οποία ελέγχει περίπου το 92% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής εταιρείας PJSC Ukrtelecom. Πρόκειται για το σημαντικότερο παροχέα τηλεπικοινωνιών στη χώρα εκείνη.



Στις 3 Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πληρώθηκε η πρώτη δόση 100 εκ δολαρίων και μετά την πληρωμή αυτή οι επίδικες μετοχές μεταβιβάστηκαν. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Raga Establishment, οι αγοραστές δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε άλλη πληρωμή.



Το θέμα βρέθηκε ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο (London Court of International Arbitration).



Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η έκβαση της υπόθεσης ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 υπέρ της Raga Establishment και γίνονται βήματα ώστε να καταστεί εκτελεστή στην Κύπρο.



Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα των FT εκπρόσωποι του κ. Akhmetov παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας χθες και εξέφρασαν τις έντονες ενστάσεις τους για το διάταγμα. Το δημοσίευμα παραπέμπει σε ανακοίνωση του ομίλου SCM, στην οποία αναφέρεται ότι διαφωνούν «με την ολότητα του διατάγματος και θα το αμφισβητήσουμε». Οι οντότητες του ομίλου SCM, προστίθεται στην ανακοίνωση, «θα υπερασπιστούν εαυτόν σθεναρά εναντίον των αβάσιμων ισχυρισμών της Raga Establishment Limited, οι οποίοι οδήγησαν στην έκδοση του προσωρινού διατάγματος».



