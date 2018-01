Δίκη Focus: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα Ζολώτα και προστέθηκαν νέες κατηγορίες

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα τα αιτήματα που υπέβαλε, μέσω των δικηγόρων του, ο Μιχάλης Ζολώτας, εκ των κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τους Ζολώτα και Χριστοδούλου, είναι επίσης η κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώηνMarfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις εις βάρους τους κατηγορίες.



Σημειώνεται ότι ο εξ Ελλάδος Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο, μετά από σχετικό αίτημα προς τις ελληνικές αρχές, μόνο για μια κατηγορία που αφορά τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία.



Οι δικηγόροι του κ. Ζολώτα, Ευστάθιος Ευσταθίου και Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, με τα δύο αιτήματα του ζητούσαν από το Δικαστήριο όπως ο πελάτης τους δικαστεί σε χωριστή δίκη για τη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει και αφαιρεθεί επιπρόσθετα το όνομα του από τις λεπτομέρειες των άλλων κατηγοριών. Ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης είχε καταχωρήσει ένσταση και στα δύο αιτήματα με το δικαστήριο να ορίζει τη σημερινή δικάσιμο για ανακοίνωση της απόφασης του.



Ανακοινώνοντας την ενδιάμεση απόφαση του, το τριμελές Κακουργιοδικείο έκρινε πως η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κ. Ζολώτας δεν αφορά μόνο τον ίδιο αλλά και τους Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, A.C. Christodoulou Consultants Ltd και Focus Maritime Corp, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αριθμό άλλων κατηγοριών. «Δεν θα ήταν, ως εκ τούτου, προς το συμφέρον της δικαιοσύνης», όπως αναφέρεται στην απόφαση, να διαταχθεί χωριστή δίκη για τον κ. Ζολώτα, εφόσον στην εν λόγω κατηγορία κατηγορείται ότι έδρασε από κοινού με τους προαναφερόμενους κατηγορούμενος.



Το Δικαστήριο συμφώνησε περαιτέρω με τη θέση των συνηγόρων της Κατηγορούσας Αρχής πως ορθά έχει περιληφθεί ο κ. Ζολώτας στο κατηγορητήριο, «δεδομένης της αλληλουχίας των γεγονότων και της κοινής μαρτυρίας που προτίθεται να παρουσιάσει για την απόδειξη όλων των κατηγοριών...».



Ανέφερε επίσης ότι οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι συνήγοροι του κ. Ζολώτα δεν δικαιολογούν διαταγή για ξεχωριστή δίκη, επισημαίνοντας ότι «ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης συνηγορεί υπέρ της ενιαίας εκδίκασης της υπόθεσης».



Όσον αφορά το αίτημα για διαγραφή του ονόματος του κ. Ζολώτα από τις λεπτομέρειες των κατηγοριών 3, 4, 8, 9, 13, 16 και 23, το Δικαστήριο σημειώνει ότι «δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι ο Κατηγορούμενος 2(Μ. Ζολώτας) είναι μέρος της διαδικασίας, αφού αντιμετωπίζει την κατηγορία 24».



«Η συμπερίληψη συνεπώς του ονόματος του, τόσο στις υπό αναφορά κατηγορίες (1, 3, 8 και 16) όσο και στις υπόλοιπες, ήταν επιβεβλημένη, ώστε να γνωρίζει ποιες ακριβώς πράξεις του αποδίδονται από την Κατηγορούσα Αρχή. Νοείται, βέβαια, πως οι πράξεις που του αποδίδει η Κατηγορούσα Αρχή, με την συμπερίληψη του ονόματος του στις πιο πάνω κατηγορίες, δεν αποσκοπούν στη διαπίστωση της ενοχής του στις κατηγορίες αυτές, αλλά στη διαπίστωση της γνώσης του για την προέλευση του ποσού του €1 εκ., την αληθή φύση και πηγή του οποίου κατηγορείται ότι έχει συγκαλύψει...», όπως αναφέρεται.



Πέραν τούτου, προστίθεται, «η συμπερίληψη του ονόματος του Κατηγορούμενου 2(Μ. Ζολώτα) στις υπό αναφορά κατηγορίες, κρίνεται δικαιολογημένη, ώστε να γνωρίζουν με επάρκεια και οι υπόλοιποι Κατηγορούμενοι τι ακριβώς τους αποδίδεται, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα τους για δίκαιη δίκη».

Τούτου λεχθέντος, συνεχίζει η απόφαση, «το Δικαστήριο θα έχει κατά νου το τεκμήριο της αθωότητας, τόσο του Κατηγορούμενου 2 όσο και άλλων προσώπων που δεν αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες και θα αποφύγει, ασφαλώς, να προβεί σε ευρήματα ενοχής σε σχέση με οποιαδήποτε κατηγορία στην οποία δεν είναι Κατηγορούμενοι».



Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο για τροποποίηση του κατηγορητηρίου ως προς τις λεπτομέρειες των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν και την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών.



Ο κ. Αριστείδης ζήτησε την άδεια του Κακουργιοδικείου για να τροποποιήσει τις λεπτομέρειες των αδικημάτων σε 20 από τις 24 υφιστάμενες κατηγορίες με σκοπό την ορθότερη διατύπωση του κατηγορητηρίου και για να συνάδουν επακριβώς με τη μαρτυρία και τις θέσεις που θα προωθήσει η Κατηγορούσα Αρχή κατά την ακρόαση της υπόθεσης.

Επιπλέον ζήτησε την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την τροποποίηση οι αριθμός των κατηγοριών αυξάνεται από 24 σε 26, ενώ ο κ. Ζολώτας αντιμετωπίζει πλέον και δεύτερη κατηγορία.



Το Δικαστήριο επέτρεψε την τροποποίηση του κατηγορητηρίου και οι κατηγορούμενοι θα κατηγορηθούν εκ νέου στο διαμορφωμένο κατηγορητήριο στις 18 του Ιανουαρίου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν έφεραν ένσταση στη τροποποίηση του κατηγορητηρίου επιφύλαξαν, ωστόσο το δικαίωμα τους να εγείρουν προδικαστικές ενστάσεις.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά 26 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.



Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.



