Μπαράζ τουρκικών NAVTEX «παραλύουν» σήμερα την ΑΟΖ - Κινήσεις και εντός του «6» πλησίον του στόχου «Καλυψώ»

Στο ίδιο προκλητικό μοτίβο συνεχίζει να κινείται η Τουρκία, η οποία με νέες NAVTEX δέσμευσε από τις 05.00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/1 μέχρι τις 08.00 το πρωί, τμήματα των τεμαχίων 7 και 8 της Κυπριακής ΑΟΖ, προκειμένου να πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις.



Με δεύτερη οδηγία προς ναυτιλλομένους, η Άγκυρα δεσμεύει και πάλι για στρατιωτικές ασκήσεις, από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, θαλάσσια ζώνη στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα μέρος του τεμαχίου 6, όπου διεξάγεται η γεώτρηση της ιταλογαλλικής κοινοπραξίας ENI-TOTAL στον στόχο "Καλυψώ".



Τουλάχιστον εκ πρώτης δεν φαίνεται πως θα προκύψει η όποια δυσλειτουργία στον χώρο της γεώτρησης όπου δραστηριοποιείται το γεωτρύπανο Saipem 12000, ωστόσο ουδείς μπορεί με σιγουριά να διαγνώσει τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας, από τα τερτίπια και τα νταηλίκια της στην κυπριακή ΑΟΖ.



Έτσι σύμφωνα με την οδηγία προς ναυτιλομένους με αριθμό 061/18 δεσμεύεται μια περιοχή στα νότια του νησιού της Αφροδίτης πάνω στα Οικόπεδα 7 και 8. Τα γυμνάσια θα διαρκέσουν έως στις δέκα το πρωί:

TURNHOS N/W : 0061/18



MEDITERRANEAN SEA



MILITARY TRAININGS, 12 JAN 18 FROM 0500Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;



34 20.00 N - 032 10.00 E

33 44.00 N - 032 10.00 E

33 44.00 N - 033 20.00 E

34 20.00 N - 033 20.00 E



CAUTION ADVISED.



Ακολουθεί δεύτερη τουρκική NAVTEX αυτή την φορά από τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 12:00 μ.μ. και πάλι για στρατιωτικές ασκήσεις, όπου μέρος της δεσμευόμενης περιοχής εμπίπτει και στο τεμάχιο 6 όπου διεξάγεται η γεώτρηση της ΕΝΙ/ΤΟΤΑL, χωρίς όμως να προκύπτει μέχρι στιγμής πιθανότητα παρεμπόδισής της στο στόχο "Καλυψώ".

TURNHOS N/W : 0062/18



MEDITERRANEAN SEA



MILITARY TRAININGS, 12 JAN 18 FROM 0900Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;



34 00.00 N - 030 40.00 E

34 00.00 N - 032 00.00 E

34 45.00 N - 032 00.00 E

34 45.00 N - 030 40.00 E



CAUTION ADVISED



Στο μεταξύ, καλύτερα από το αναμένομενο, κυλούν οι εργασίες του γεωτρύπανου Saipem 12000 στο σημείο γεώτρησης «Καλυψώ» του τεμαχίου 6 της ΑΟΖ. Το γεωτρύπανο έχει φθάσει σε βάθος περίπου 1000 μέτρων από το βυθό της θάλασσας - απόσταση που ισοδυναμεί με το 1/3 του συνολικού βάθους που θα φθάσει το τρυπάνι και είναι τα 3657 μέτρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, σε απόσταση πέντε μιλίων δεν είχε καταγραφεί η παραμικρή δραστηριότητα πλωτών μέσων, εμπορικών ή πολεμικών. Ειδικά η τουρκική παρουσία στην περιοχή της γεώτρησης είναι μειωμένη, σε βαθμό ακόμα και πέραν της συνηθισμένης δραστηριότητας που παρατηρείται σε περιόδους όπου δεν υπάρχουν ερευνητικές δραστηριότητες εντός της ΑΟΖ. Από την 1η Ιανουαρίου, ημερομηνία έναρξης της γεώτρησης, κατά διαστήματα παρατηρείται απλή διέλευση πολεμικών μέσων της Τουρκίας, εκτός της ζώνης επιτήρησης της γεώτρησης, που είναι τα πέντε ναυτικά μίλια.



Με βάση την εικόνα που δίνεται, δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει παρέκκλιση από το αρχικό πρόγραμμα της γεώτρησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Μετά, το γεωτρύπανο Saipem 12000 θα μετακινηθεί στο τεμάχιο 3, όπου είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ερευνητική γεώτρηση εντός της ΑΟΖ για το 2018.







