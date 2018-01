Απερχόμενος Ντάϊσελμπλουμ: (Ξανα)δίνει Αναστασιάδη για το 1ο bail in με την πρόταση κουρέματος και σε μικροκαταθέτες

- Βαρυσήμαντη συνέντευξη του απερχόμενου Ντάισελμπλουμ στους Financial Times

- Mea Culpa για το αρχικό σχέδιο του bail in με την πρόταση κουρέματος καταθέσεων μικρότερων των 100.000 ευρώ να γίνεται από την κυπριακή κυβέρνηση

- "Η κυπριακή περίπτωση άνοιξε το δρόμο για μια τραπεζική ένωση στην ευρωζώνη"

- Επιτελείο Ν. Παπαδόπουλου: Ο κ. Νταϊσελμπλουμ δηλώνει ότι μετανιώνει...Μόνο ο κ. Αναστασιάδης παραμένει αμετανόητος

Η κυπριακή περίπτωση άνοιξε το δρόμο για μια τραπεζική ένωση στην ευρωζώνη, η οποία θα συνδυάζει μηχανισμούς στήριξης του χρηματοοικονομικού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ με κανόνες για την αξιοπιστία των πιστωτών, δήλωσε στους Financial Times ο απερχόμενος Πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.



Στη συνέντευξή του ο Ολλανδός πολιτικός, ο οποίος ρωτήθηκε και για τη διαχείριση της κυπριακής κρίσης, δήλωσε ότι τα όσα έγιναν στην Κύπρο «άλλαξαν το παιχνίδι».



Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχέδιο του bail in που περιλάμβανε απώλειες και για τους μικρότερους καταθέτες με λιγότερα από 100.000 ευρώ στους λογαριασμούς τους, ο κ. Ντάισελμπλουμ παραδέχεται ότι δεν έπεισε την κοινή γνώμη πως το μέτρο δεν παραβίαζε την εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ.



Κατά την εφημερίδα, ο Ολλανδός πολιτικός «λέει ότι μετανιώνει για αυτό το επεισόδιο (της κυπριακής κρίσης), αν και ήταν η κυπριακή κυβέρνηση που πρότεινε τη χρέωση αυτή».



Πρώτη αντίδραση από το επιτελείο Λιλλήκα - Ανδρ. Θεμιστοκλέους

Διατηρείται θολό το τοπίο αναφορικά με το κούρεμα καταθέσεων. Οι δηλώσεις του κ. Ντάισελμπλουμ δεν ξεκαθαρίζουν το τοπίο αφού ο Ολλανδός πολιτικός επιμένει ότι ήταν πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης το κούρεμα, αδειάζοντας τον κ. Αναστασιάδη, ενώ αφήνει να νοηθεί ότι το μέτρο δεν παραβίαζε την εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ.



Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι φέρει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση Αναστασιάδη που πρότεινε ή αποδέχθηκε το δεύτερο κούρεμα, όπως τεράστιες ευθύνες φέρουν και οι βουλευτές που το ψήφισαν ενώ είχαν ενώπιον τους άλλες επιλογές όπως η πρόταση του Γιώργου Λιλλήκα για να ληφθούν τα επιτόκια των τριών χρόνων.



Κυβέρνηση Αναστασιάδη και βουλευτές επέλεξαν τη χειρότερη λύση που μας οδήγησε στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.



Αντίδραση και από το επιτελείο Ν. Παπαδόπουλου

δΟ κ. Νταϊσελμπλουμ εκθέτει τον κ. Αναστασιάδη. Ο κ. Νταϊσελμπλουμ, με δηλώσεις του στους Financial Times, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι ήταν η Κυπριακή κυβέρνηση που πρότεινε το πρώτο κούρεμα για καταθέσεις κάτω των 100,000 ευρώ.



Ο ίδιος ο κ. Νταϊσελμπλουμ δηλώνει ότι μετανιώνει γι’ αυτό. Μόνο ο κ. Αναστασιάδης παραμένει αμετανόητος.



