Δίκη Focus: Νέο αίτημα Ζολώτα - Ζητά να του υποδειχθεί μαρτυρία για το αδίκημα που αντιμετωπίζει

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus, ζητούν από την Κατηγορούσα Αρχή, με σχετικό αίτημα τους, να τους υποδείξει εάν έχει στα χέρια της μαρτυρία που να παρουσιάζει ότι ο κ. Ζολώτας διέπραξε το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία.

Οι δικηγόροι του κ. Ζολώτα, ο οποίος παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείο για μια μόνο κατηγορία, υποστηρίζουν ότι παρά τη λεπτομερή εξέταση του παραδοθέν μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή «τέτοια μαρτυρία δεν υπάρχει».



Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης με επιστολή του ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018 ενημερώνει τους δικηγόρους του κ. Ζολώτα ότι δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη καθώς τούτο δεν εμπίπτει στην αδιαμφισβήτητη υποχρέωσης της Αρχής ως αυτή πηγάζει από τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παροχή περαιτέρω λεπτομερειών σε κατηγορούμενο πρόσωπο.



Αναφέρει επίσης ότι στην εν λόγω κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κ. Ζολώτας μαζί με άλλους συγκατηγορούμενους του, «παρατίθενται με ακρίβεια και πληρότητα όλες οι απαραίτητες για τη λήψη γνώσης ως προς τη φύση και το περιεχόμενο των κατηγοριών, λεπτομέρειες».



«Το σύνολο του μαρτυρικού υλικού στο οποίο η Κατηγορούσα Αρχή θα στηριχθεί για να αποδείξει την υπόθεση, έχει προ πολλού παραδοθεί στους κατηγορουμένους», όπως αναφέρεται στην επιστολή.



«Εάν η υπεράσπιση κρίνει», προστίθεται, « ότι ελλείπει κάποιο συστατικό στοιχείο του αδικήματος ή ενυπάρχει άλλος λόγος που καθιστά αδύνατη την καταδίκη του κατηγορουμένου τότε δύναται να προωθήσει, κατά την ακρόαση, την ανάλογη θέση η οποία θα κριθεί προσηκόντως από το Δικαστήριο εν ευθέτω χρόνο», καταλήγει ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής στην επιστολή του.



Ο εκ των δικηγόρων του κ. Ζολώτα, Ευστάθιος Ευσταθίου, σε απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 εκφράζει την έκπληξη του με την απάντηση της Κατηγορούσας Αρχής και ζητά εκ νέου από την ίδια να δηλώσει υπευθύνως ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας που εκδικάζει την υπόθεση εάν υπάρχει μαρτυρία ότι ο κ. Ζολώτας και κατ΄επέκταση η Focus Maritime Corp, επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, διέπραξαν το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα στη Λευκωσία να την αποκαλύψουν.



«Αντί τούτου εσείς μας δηλώσατε απερίφραστα ότι δεν προτίθεστε να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη και μας παραπέμπετε στο μαρτυρικό υλικό το οποίο μας έχει αποσταλεί και το οποίο αποτελείται από 15,818 σελίδες. Δηλαδή, μας ζητείτε να αντλήσουμε τις ζητηθείσες πληροφορίες αφού μελετήσουμε τις 15,818 σελίδες, χωρίς να μας υποδείξετε που ευρίσκεται αυτό το μαρτυρικό υλικό και παραγνωρίζοντας ότι αυτό που ζητήσαμε για να μας απαντήσετε ήταν εάν υπάρχει μαρτυρία που να παρουσιάζει τους πελάτες μας στη Λευκωσία, ώστε να εμπίπτει η εκδίκαση της υποθέσεως στην αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου προς το οποίο έχει παραπεμφθεί η εκδίκαση της υπόθεσης», αναφέρει ο κ. Ευσταθίου στην επιστολή του.



«Η θέση σας αυτή», προσθέτει, «αφ’ ενός δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τη δικαστική διαδικασία από της απόψεως της αλόγιστης σπατάλης δικαστικού χρόνου διάρκειας ενδεχομένως πολλών μηνών, αλλά και αφ’ ετέρου πλήττει και των δικαιώματα των κατηγορουμένων…ώστε να μην τυγχάνουν δίκαιης δίκης λόγω της άρνησης σας να αποκαλύψετε το αιτούμενο μαρτυρικό υλικό».



Ο κ. Ευσταθίου εκφράζει τέλος την πρόθεση του να υποβάλει αίτημα στο Δικαστήριο να ακυρώσει την εν λόγω κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι λόγω έλλειψης αρμοδιότητας, κάτι που αναμένεται να πράξει μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου που αφορά τις λεπτομέρειες των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι και την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών, που ζήτησε κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής.



Ο κ. Αριστείδης ζήτησε χθες την άδεια του Κακουργιοδικείου για να τροποποιήσει τις λεπτομέρειες των αδικημάτων σε 20 από τις 24 υφιστάμενες κατηγορίες και για να προστεθούν δύο νέες κατηγορίες για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την τροποποίηση οι αριθμός των κατηγοριών που αντιμωτωπίζουν οι κατηγορούμενοι αυξάνεται από 24 σε 26, ενώ ο κ. Ζολώτας αντιμετωπίζει πλέον και δεύτερη κατηγορία.



Το Δικαστήριο επέτρεψε την τροποποίηση του κατηγορητηρίου και οι κατηγορούμενοι θα κατηγορηθούν εκ νέου στο διαμορφωμένο κατηγορητήριο στις 18 του Ιανουαρίου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν έφεραν ένσταση στη τροποποίηση του κατηγορητηρίου επιφύλαξαν, ωστόσο το δικαίωμα τους να εγείρουν προδικαστικές ενστάσεις.



Το Κακουργιοδικείο απέρριψε χθες άλλα δύο αιτήματα που είχαν καταχωρήσει οι δικηγόροι του κ. Ζολώτα ζητώντας από το Δικαστήριο όπως ο πελάτης τους δικαστεί σε χωριστή δίκη για τη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει και αφαιρεθεί επιπρόσθετα το όνομα του από τις λεπτομέρειες των άλλων κατηγοριών



Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τους Ζολώτα,Focus και Χριστοδούλου, είναι επίσης η κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd και Marfin Invesment Group - MIG (πρώηνMarfin Financial Group - MFG), ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις εις βάρους τους κατηγορίες.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά 26 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.



Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.

