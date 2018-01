Kim Kardashian: Δωρεές εκατομμυρίων για τους άστεγους του Los Angeles

Ίσως ήρθε ο καιρός να αναλάβει δήμαρχος του Λος Άντζελες η Κιμ Καρντάσιαν.

Ο λόγος; Το L.A έχει μεγάλο πρόβλημα αστέγων. Και η Κιμ, σε ένα μόνο επεισόδιο του Keeping Up With the Kardashians, κατάφερε να συγκινήσει τους τηλεθεατές. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που αυτοί προχώρησαν σε δωρεές άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, συνολικά, προς τον οίκο αστέγων Alexandria House. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE.

