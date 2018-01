Financial Times: Τουρκία η μεγάλη χαμένη των ενεργειακών εξελίξεων της Μεσογείου

- Άρθρο των Financial Times αναφέρει πως η Τουρκία καθίσταται ο μεγάλος χαμένος στα ενεργειακά της Μεσογείου

- Ο αρθρογράφος προκρίνει την Αίγυπτο ως την απόλυτα κερδισμένη, εκφράζοντας έντονο σκεπτικισμό για τον EasMed

- Πρόκειται για το 3ο κατά σειρά δημοσίευμα των F.T. εντός 2 εβδομάδων στο οποίο προκρίνεται η επιλογή της Αιγύπτου

- Είτε με το σενάριο του EastMed, είτε με αυτό της Αιγύπτου και πάλι η Τουρκία καθίσταται ο μεγάλος χαμένος

- Η Τουρκία "έκαψε" τον διάδρομο εξαγωγής Φ.Α. μέσω Κύπρου συνδέοντάς τον με επίλυση του Κυπριακού

- Αδύνατον πλέον το Ισραήλ να αποδεχθεί ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία του Ερντογάν





Οι Financial Times για πολλοστή φορά καταπιάνονται με τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ν.Α. Μεσόγειο, αυτή την φορά μέσω ενός άρθρου γνώμης. Κύριος άξονας του άρθρου και αυτή την φορά οι μεγάλες προοπτικές που διανοίγονται για τον ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, κατόπιν της ανακαλύψεως του υπερ-κοιτάσματος "Ζορ" το 2015. Μεταξύ άλλων, το άρθρο αξιολογεί τις εξαγωγικές επιλογές Κύπρου και Ισραήλ, ενώ αναφέρει πως η μεγάλη χαμένη των ενεργειακών εξελίξεων είναι η Τουρκία και μάλιστα με όποιο σενάριο κι αν επικρατήσει, είτε δηλαδή εν τέλει προκριθεί ο φιλόδοξος, αλλά σύμφωνα με την Ε.Ε., εφικτός αγωγός EastMed, που θα "ενώνει" και διοχετεύει προς την "διψασμένη" Ευρώπη ισραηλινά, κυπριακά, ενδεχομένως αιγυπτιακά και ελληνικά κοιτάσματα Φυσικού Αερίου, είτε αν η Αίγυπτος καταστεί ο κύριος και αποκλειστικός εξαγωγέας.



Στο άρθρο λοιπόν αναφέρεται πως έχει γίνει σαφές, ότι δεν υφίσταται άλλη βιώσιμη διαδρομή εξαγωγής για το φυσικό αέριο από το μεγάλο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ ή από το μικρότερο κοίτασμα Αφροδίτης εκτός Κύπρου, πλην της Αιγύπτου. «Η ιδέα ενός μεγάλου υποθαλάσσιου αγωγού στη Μεσόγειο από το Ισραήλ και την Κύπρο στην Ελλάδα, αγνοεί πάρα πολλές πραγματικότητες: τα οικονομικά, σε μια εποχή όπου οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές, την έλλειψη δικτύου μέσω της Ελλάδας στις κύριες αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και, το πιο σημαντικό από όλα, την πολυπλοκότητα των υποθαλάσσιων συνθηκών», σημειώνει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος, προσθέτοντάς πως όλα αυτά θέτουν την Αίγυπτο στο επίκεντρο της εμπορικής ανάπτυξης του φυσικού αερίου (και ίσως του πετρελαίου) στην ανατολική Μεσόγειο.



Εκτίμηση του αναλυτή είναι πως «ο χαμένος σε όλα αυτά είναι η Τουρκία», ενώ συνεχίζει πως «Η άβολη επίσκεψη στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα από τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν έθιξε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αδυναμία προόδου στις συνομιλίες για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, απεικονίζει τη διεθνή αντίδραση στη συμπεριφορά και τη ρητορική του Τούρκου Προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης καταστολής που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος πριν από δύο χρόνια».



«Η Τουρκία έχει καταστρέψει την ευκαιρία να προσφέρει μια διαδρομή εξαγωγής φυσικού αερίου από την Κύπρο προσπαθώντας να συνδέσει τη μεταφορά με μια διευθέτηση στο Κυπριακό. Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και τώρα φαίνεται αδύνατο να αναθέσει το Ισραήλ τη μεταφορά φυσικού αερίου στον έλεγχο μιας κυβέρνησης, η ηγεσία της οποίας, σύμφωνα το Al Jazeera, περιέγραψε το Ισραήλ ως ''κράτος τρομοκράτη''».



Στη Μέση Ανατολή, καταλήγει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα, τίποτα δεν είναι πάντα απλό και θα υπάρξουν πολλές μεταβολές πριν o νέος σχεδιασμός φυσικού αερίου τεθεί σε ισχύ. «Αλλά, εάν πρόκειται να αναπτυχθεί η ανατολική Μεσόγειος, ο ρόλος της Αιγύπτου ως νέου περιφερειακού εμπορικού κόμβου, φαίνεται απαραίτητος».



Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το τρίτο δημοσίευμα των Financial Times, σε διάστημα 2 βδομάδων, όπου η επιλογή της Αιγύπτου παρουσιάζεται ως η πιο συμφέρουσα για εκμετάλλευση του Φ.Α. στην περιοχή.



