Δίκη Focus: Ενστάσεις για το νέο κατηγορητήριο και επιστολή Ζολώτα στον Γ. Εισαγγελέα

Με την υποβολή προδικαστικών ενστάσεων από την πλευρά της υπεράσπισης επί του νέου κατηγορητηρίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.



Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής υπέβαλε αίτημα το οποίο και εγκρίθηκε από το δικαστήριο για τροποποίηση των λεπτομερειών των αδικημάτων σε 20 από τις 24 υφιστάμενες κατηγορίες «με σκοπό την ορθότερη διατύπωση του κατηγορητηρίου και για να συνάδουν επακριβώς με τη μαρτυρία και τις θέσεις που θα προωθήσει η Κατηγορούσα Αρχή κατά την ακρόαση της υπόθεσης».



Επιπλέον, η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε και πέτυχε την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την τροποποίηση οι αριθμός των κατηγοριών αυξάνεται από 24 σε 26, ενώ ο Μιχάλης Ζολώτας, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, αντιμετωπίζει πλέον και δεύτερη κατηγορία.



Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν έφεραν ένσταση στη τροποποίηση του κατηγορητηρίου επιφύλαξαν, ωστόσο το δικαίωμα τους να εγείρουν προδικαστικές ενστάσεις κάτι που έπραξαν κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία.



Οι ενστάσεις της υπεράσπισης συνοψίζονται στην κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας, την πολλαπλότητα του κατηγορητηρίου και την έλλειψη δικαιοδοσίας του δικαστηρίου.



Ο δικηγόρος του κ. Ζολώτα επανέφερε επίσης το αίτημα του με το οποίο ζητά από την Κατηγορούσα Αρχή να υποδείξει στην υπεράσπιση εάν έχει στα χέρια της μαρτυρία που να παρουσιάζει ότι ο κ. Ζολώτας διέπραξε το κατ’ ισχυρισμό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία. Σημειώνεται ότι ο εξ Ελλάδος Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο, μετά από σχετικό αίτημα προς τις ελληνικές αρχές, μόνο για αυτή τη κατηγορία.



Η υπεράσπιση του κ. Ζολώτα υποστηρίζει ότι παρά τη λεπτομερή εξέταση του παραδοθέν μαρτυρικού υλικού από την Κατηγορούσα Αρχή που απαριθμεί 15,818 σελίδες «τέτοια μαρτυρία δεν υπάρχει».



Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης με επιστολή του ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018 ενημερώνει τους δικηγόρους του κ. Ζολώτα ότι δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη καθώς τούτο δεν εμπίπτει στην αδιαμφισβήτητη υποχρέωσης της Αρχής ως αυτή πηγάζει από τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παροχή περαιτέρω λεπτομερειών σε κατηγορούμενο πρόσωπο.



Αναφέρει επίσης ότι στην εν λόγω κατηγορία που αντιμετωπίζει ο κ. Ζολώτας μαζί με άλλους συγκατηγορούμενους του, «παρατίθενται με ακρίβεια και πληρότητα όλες οι απαραίτητες για τη λήψη γνώσης ως προς τη φύση και το περιεχόμενο των κατηγοριών, λεπτομέρειες».



Με επιστολή του προς το Γενικό Εισαγγελέα ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, ο δικηγόρος του κ. Ζολώτα, Ευστάθιος Ευσταθίου καλεί τον Κώστα Κληρίδη να εξετάσει ο ίδιος το θέμα αυτό, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι «αν πράγματι δεν υπάρχει μαρτυρία ότι ο κατηγορούμενος 2(Μ. Ζολώτας) επισκέφθηκε τη Λευκωσία ώστε να αποκτήσει αρμοδιότητα εκδίκασης η Κυπριακή Δημοκρατία, οι συνέπειες θα είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ σοβαρές αναφορικά με τις διακρατικές σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ` επέκταση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



Ο κ. Ευσταθίου σημειώνει επίσης στην επιστολή του ότι «η άρνηση της Κατηγορούσας Αρχής να μας παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες, δυσχεραίνει τα μέγιστα την εύρυθμη προαγωγή της δικαστικής διαδικασίας, και παραβιάζει βασικούς κανόνες συμπεριφοράς προς το Δικαστήριο, αλλά και προς τα διάδικα μέρη».



«Τόσο η Κατηγορούσα Αρχή, όσο και η Υπεράσπιση, οφείλουν με καθαρά χέρια να παραθέτουν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την αποκάλυψη της αληθείας, αλλά και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην γίνεται αλόγιστη σπατάλη δικαστικού χρόνου, όπως συμβαίνει στην παρούσα υπόθεση, όπου για να περατωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να ακουστούν 151 μάρτυρες κατηγορίας, αλλά και να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δικαστηρίου ο πρωτοφανής όγκος των 15.818 σελίδων, τα οποία η Κατηγορούσα Αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως τεκμήρια της υποθέσεως» καταλήγει.

Κατά τη τελευταία δικάσιμο, το Κακουργιοδικείο είχε απορρίψει άλλα δύο αιτήματα που είχε υποβάλει ο κ. Ζολώτας, μέσω του δικηγόρου του, ζητώντας όπως δικαστεί σε χωριστή δίκη για τη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει και αφαιρεθεί επιπρόσθετα το όνομα του από τις λεπτομέρειες των άλλων κατηγοριών.



Το Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να διαταχθεί χωριστή δίκη για τον κ. Ζολώτα εφόσον στην εν λόγω κατηγορία κατηγορείται ότι έδρασε από κοινού με άλλους κατηγορούμενος.

Το Δικαστήριο συμφώνησε περαιτέρω με τη θέση των συνηγόρων της Κατηγορούσας Αρχής πως ορθά έχει περιληφθεί ο κ. Ζολώτας στο κατηγορητήριο, «δεδομένης της αλληλουχίας των γεγονότων και της κοινής μαρτυρίας που προτίθεται να παρουσιάσει για την απόδειξη όλων των κατηγοριών...».



Το τριμελές Κακουργιοδικείο αποφάσισε επίσης ότι η συμπερίληψη του ονόματος του κ. Ζολώτα σε συγκεκριμένες κατηγορίες «κρίνεται δικαιολογημένη, ώστε να γνωρίζουν με επάρκεια και οι υπόλοιποι Κατηγορούμενοι τι ακριβώς τους αποδίδεται, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα τους για δίκαιη δίκη».



Ενόψει των προδικαστικών ενστάσεων που ήγειρε η υπεράσπιση και της επιστολής του δικηγόρου του κ. Ζολώτα προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε χρόνο προκειμένου να απαντήσει στα όσα ηγέρθησαν σήμερα ,με το δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημα του και να επαναορίζει την υπόθεση για τις 25 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον συνολικά 26 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τους Ζολώτα και Χριστοδούλου, είναι επίσης η κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώηνMarfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις εις βάρους τους κατηγορίες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.



Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.



