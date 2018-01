Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που κατηγορείται ότι έκανε στοματικό έρωτα σε μαθητή

Η 29χρονη καθηγήτρια στο New School for Leadership and the Arts στο Kingsbridge κατηγορείται πως έκανε στοματικό έρωτα σε 14χρονο μαθητή της.

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 30 μέρες με εντολή προστασίας για τον 14χρονο. Οι εισαγγελείς του Μανχάταν αναφέρουν ότι η 29χρονη καθηγήτρια κακοποίησε τον μαθητή την 1η Νοεμβρίου.

