Αυτά είναι τα νέα μέλη στα ΔΣ της BOC Holdings και της Τράπεζας Κύπρου

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOC Holdings) και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») στις αντίστοιχες συνεδρίες τους σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισαν τον διορισμό της Πόλας Χατζησωτηρίου και της Μαρίας Φιλίππου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, οι διορισμοί τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).



Προσθέτει ότι μετά την έγκριση από την ΕΚΤ, η κ. Χατζησωτηρίου θα συμμετέχει επίσης ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και η κ. Φιλίππου θα συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.



Η κ. Χατζησωτηρίου είναι Chartered Accountant και μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), ενώ η κ. Φιλίππου είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration από το Nottingham Trent University και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Human Resources Management από το Brunel University.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Χατζησωτηρίου ξεκίνησε την καριέρα της ως λογιστής στη Howard, Wade & Jacob και μετέπειτα στην PricewaterhousCoopers. Μετά από υπηρεσία έξι ετών στο Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, ακολούθησε καριέρα στον τραπεζικό τομέα, για την περίοδο 1988-2015, πρώτα ως Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε και στη συνέχεια ως Αναπληρώτρια Διευθύνοντας Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα η κα Χατζησωτηρίου εκτελεί καθήκοντα συμβούλου για το Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η κ. Φιλίππου ξεκίνησε την καριέρα της ως Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού στην KPMG στην Ελλάδα και συνέχισε ως HR Generalist στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε ως Διευθύντρια Αποζημιώσεων και Ωφελημάτων, μετακινήθηκε στην Coca Cola Company Group όπου υπηρέτησε ως Διευθύντρια Αμοιβών και Επιχειρηματική & Στρατηγική Συνεργάτης Ανθρώπινου Δυναμικού προτού αναλάβει τη σημερινή της θέση ως Global Talent & Development Director.





Διαδώστε αυτό το άρθρο