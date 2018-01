Προσοχή! Αποσύρονται επικίνδυνα μίξερ από την αγορά

Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά δύο αναμεικτήρες οι οποίοι, σύμφωνα με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, κρίνονται επικίνδυνοι, απευθύνοντας έκκληση στο κοινό να μην τους χρησιμοποιεί.



Πρόκειται για τον αναμεικτήρα μάρκας MateStar BC-500, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Όπως αναφέρει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το εν λόγω προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη και ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.



Προϊόν

• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

• Είδος: Αναμικτήρας

• Κατασκευαστής: ROMICO J.T. TRADERS LTD

• Εμπορική επωνυμία: MateStar

• Μοντέλο: BC-500

• Αριθμός είδους (ITEM No.): BC-500G

• Χώρα κατασκευής: Κίνα

• Χαρακτηριστικά: 230 V, 50 Hz, 500 W

• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290589093479



Από την αγορά αποσύρεται και ο αναμεικτήρας BAUMANN - ΤΥΒ-248, ο οποίος επίσης εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Ο κατασκευαστής του έχει προβεί σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.



Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας· Είδος: Αναμικτήρας

· Κατασκευαστής: POP LIFE ELECTRIC SHOPS LTD

· Εμπορική επωνυμία: BAUMANN

· Μοντέλο: ΤΥΒ-248

· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 300 W

· Χώρα κατασκευής (στη συσκευασία): Κίνα

· Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης (στη συσκευασία): 5290656059599



Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.



Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).



Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησής τους ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.



