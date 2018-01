Βραβεία Όσκαρ 2018: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για την 90ή τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ με την ταινία "Το σχήμα του νερού" να συγκεντρώνει τις περισσότερες, συνολικά 13, υποψηφιότητες.



Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε από την έδρα της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστήμης του Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, η οποία απονέμει τα βραβεία αυτά.



Ακολουθεί κατάλογος με τις κυριότερες υποψηφιότητες για τα Οσκαρ που θα απονεμηθούν στις 4 Μαρτίου:



Υποψήφιες για το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας είναι οι εξής ταινίες:

"Call me by your name" (Να με φωνάζεις με το όνομά σου)

"Darkest hour" (Η πιο σκοτεινή ώρα)

"Dunkirk" (Δουνκέρκη)

"Get out" (Τρέξε!)

"Lady Bird" "Phantom Thread" (Αόρατη κλωστή)

"The Post" (The Post: Απαγορευμένα μυστικά)

"The shape of water" (Το σχήμα του νερού)

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι)



Υποψήφιοι για Οσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας:

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Το σχήμα του νερού)

Κρίστοφερ Νόλαν (Δουνκέρκη)

Τζόρνταν Πίλι (Get out)

Γκρέτα Γκέργουικ (Lady Bird)

Πολ Τόμας Αντερσον (Phantom Thread)



Υποψήφιοι Α` Ανδρικού Ρόλου είναι οι:

Τίμοθι Σαλαμέ (Call Me by Your Name)

Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Phantom Thread)

Γκάρι Ολντμαν (Η πιο σκοτεινή ώρα)

Ντάνιελ Καλούγια (Get Out)

Ντένζελ Ουάσινγκτον (Roman J. Israel, Esq.)



Υποψήφιες για Οσκαρ Α` Γυναικείου Ρόλου είναι οι:

Σάλι Χόκινς (Το σχήμα του νερού)

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι)

Μάργκοτ Ρόμπι (Εγώ, η Τόνια) Σίρσα Ρόναν (Lady Bird)

Μέριλ Στριπ (The Post: Απαγορευμένα Μυστικά)



Υποψήφιοι για το Οσκαρ Β` Ανδρικού Ρόλου είναι οι:

Γουίλεμ Νταφόε (The Florida Project)

Ρίτσαρντ Τζένκινς (Το σχήμα του νερού)

Σαμ Ρόκγουελ (Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι)

Κρίστοφερ Πλάμερ (Ολα τα λεφτά του κόσμου)

Γούντι Χάρελσον (Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι)



Υποψήφιες για το Οσκαρ Β` Γυναικείου Ρόλου είναι οι:

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ (Mudbound)

Αλισον Τζάνεϊ (Εγώ, η Τόνια)

Λάουρι Μέτκαλφ (Lady Bird)

Οκτάβια Σπένσερ (Το σχήμα του νερού)

Λέσλι Μάνβιλ (Phantom Thread)



Υποψήφιες για το Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας είναι οι εξής:

Το τετράγωνο (Σουηδία)

Μια φανταστική γυναίκα (Χιλή)

Η ψυχή και το σώμα (Ουγγαρία)

Χωρίς αγάπη (Ρωσία)

The insult (Λίβανος)



Διαδώστε αυτό το άρθρο