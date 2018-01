Ευαγγελία Αραβανή: Απαντά για το κόψιμο της Σπυροπούλου από το DWTS6 και τη συμμετοχή της στο Survivor

Η Ευαγγελία Αραβανή δίνει τέλος στις φήμες για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και το Dancing with the stars.

Ευαγγελία Αραβανή και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχουν μια μακρά ιστορία. Πίσω το 2012 οι δυο τους βρέθηκαν στο Μες στην καλή χαρά, αλλά στο τέλος μπορούσε να μείνει μόνο μία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε δώσει τα χέρια για το Dancing with the stars, αλλά τα πάντα άλλαξαν σε μια στιγμή κι έτσι απόψε θα την δούμε να μπαίνει στο Survivor, αφού τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο. Η φημολογία πως η Ευαγγελία Αραβανή άσκησε βέτο για τη συμμετοχή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Dancing with the stars προέκυψε μάλλον εύκολα με τέτοιο παρελθόν. Τι απάντησε για το κόψιμο της Σπυροπούλου από το DWTS η Ευαγγελία Αραβανή; Δείτε το βίντεο στο Zappit.gr







