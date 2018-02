Στα 3.300 τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Κύπρο

Τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) νέα περιστατικά καταγράφονται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την Κύπρο από το Αρχείο Καρκίνου της Κύπρου, τα οποία παρουσιάζουν μικρή αυξητική τάση ετησίως.

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την ημέρα World Cancer Day (4 Φεβρουαρίου), το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι θάνατοι από καρκίνο βρίσκονται σε σταθερά επίπεδα τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ σημειώνεται πως τα είδη καρκίνου που εμφανίζονται πιο συχνά είναι του προστάτη και των πνευμόνων στους άνδρες και του μαστού και μετά του θυρεοειδούς στις γυναίκες.



Όπως προσθέτει, «το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου μπορεί να μειωθεί σημαντικά, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης σε ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντός μας, τις ατομικές συμπεριφορές μας, τον τρόπο ζωής μας και τη διατροφή».



Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει σήμερα σεμινάριο ανοιχτό για το κοινό.



Το σεμινάριο αφορά διάλεξη του Δρ. Κωνσταντίνου Βοσκαρίδη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Cancer risk as a result of evolutionary adaptation in extreme environments».



Αυτές οι διαλέξεις, όπως και η πρόσφατη διάλεξη στο Ινστιτούτο CII από τον ΠΑΣΥΚΑΦ σχετικά με τις δράσεις εκστρατείας του για τον καρκίνο εντάσσονται στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τον καρκίνο από το προσωπικό του Ινστιτούτου CII.



Το CII ως το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο για τη δημόσια υγεία ασχολήθηκε με μελέτες στον κυπριακό πληθυσμό, που σχετίζονται με την καλύτερη κατανόηση παραγόντων ρίσκου καρκινογένεσης, όπως κάπνισμα, παχυσαρκία, διατροφή, εκθέσεις σε χημικά κτλ.



Το Ινστιτούτο CII ήταν μέρος της ερευνητικής ομάδας που πρόσφατα ανίχνευσε το πραγματικό σύμπλεγμα καρκίνου στην υπόθεση του Αστρασολ στη Λευκωσία. Αυτή ήταν η πρώτη μελέτη περιβαλλοντικής υγείας στο γενικό πληθυσμό παγκοσμίως που συνέδεσε τις εκθέσεις σε συγκεκριμένο χημικό (διχλωρομεθανιο) με την αύξηση περιστατικών καρκίνου του εγκεφάλου σε οικιστική περιοχή γύρω από το εργοστάσιο.



Επίσης, το Ινστιτούτο ήταν μέρος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών που διερεύνησε και κατέδειξε τη σχέση έκθεσης σε εξασθενές χρώμιο και την ανάπτυξη διαφόρων τύπου καρκίνου στο πληθυσμό που διέμενε στην περιοχή των Οινόφυτων στην Αττική.



