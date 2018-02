Αγία Νάπα: Υπεγράφη η συμφωνία ανάθεσης για τη δεύτερη φάση των εργασιών της μαρίνας

Υπεγράφη σήμερα η συμφωνία ανάθεσης για τη δεύτερη φάση των εργασιών της μαρίνας Αγίας Νάπας.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία ΜΜ Makronisos Marina Ltd αναφέρει ότι «υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, η συμφωνία για τη δεύτερη φάση των κατασκευαστικών έργων της Μαρίνας Αγίας Νάπας με τις εταιρείες TERNA S.A. και TERNA Overseas Ltd που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας. Η συμφωνία αφορά τις οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις του έργου και το συμβόλαιο ανάθεσης υπεγράφη από τον Σταύρο Καραμοντάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΜ Makronisos Marina Ltd, και τους Θανάση Παπαδόπουλο, Τεχνικό Διευθυντή της TERNA Overseas Ltd και Μάνο Βραΐλα, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TERNA S.A».



Προστίθεται ότι «η κτιριακή ανάπτυξη της μαρίνας Αγίας Νάπας περιλαμβάνει δύο εντυπωσιακούς πύργους απαράμιλλης αρχιτεκτονικής, ύψους άνω των 100 μέτρων έκαστος, με 190 διαμερίσματα, 29 επαύλεις πολυτελείας, κάποιες από τις οποίες επί τεχνητού νησιού, διάφορες υποδομές για εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής για το ευρύ κοινό».



Παράλληλα «συνεχίζονται κανονικά και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, οι εργασίες της πρώτης φάσης του έργου της μαρίνας Αγίας Νάπας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και αφορά στην κατασκευή των λιμενικών έργων και έργων υποδομής. Το έργο της μαρίνας Αγίας Νάπας δεν αποτελεί ένα απλό έργο ανάπτυξης ακινήτων, αλλά μαγνήτη διεθνούς εμβέλειας για τους πλέον απαιτητικούς αναζητητές πολυτελούς διαβίωσης και χαλάρωσης».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η μαρίνα Αγίας Νάπας φιλοδοξεί, με την ολοκλήρωσή της, να αναβαθμίσει τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής στην οποία αναπτύσσεται και να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για περαιτέρω αναπτύξεις».



Σημειώνεται ότι «χωροθετημένη ανάμεσα στις παραλίες Αγίας Θέκλας και Μακρονήσου, η μαρίνα Αγίας Νάπας προνοεί την κατασκευή 190 ευρύχωρων, πολυτελών διαμερισμάτων σε δύο εντυπωσιακούς πύργους, 29 πολυτελών επαύλεων, μαρίνας με δυναμικότητα ελλιμενισμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε 600 σκάφη, ναυπηγείου και μιας σειράς από επιλεγμένα καταστήματα και εστιατόρια που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ανέσεις στους διαμένοντες και επισκέπτες της μαρίνας».



