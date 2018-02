Στα χέρια της Τρ. Κύπρου ο Πύργος Σιακόλα κι ακόμα 2 ακίνητα προς ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου

Ως κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητας ερμηνεύονται οι πωλήσεις τριών ακινήτων του Ομίλου Σιακόλα, προς ενίσχυση σχεδιαζόμενων έργων ανάπτυξης

Στις θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζα Κύπρου, Ravenica Properties Ltd, Wiceco Properties Ltd, και Arleta Properties Ltd, πωλήθηκαν τρία ακίνητα του Ομίλου Σιακόλα, έναντι συνολικού τιμήματος 44.000.000 ευρώ.



Πρόκειται για:



α)Το ακίνητο γνωστό, ως Πύργος Σιακόλα, στην οδό Λήδρας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ενοικιάζεται στην γνωστή αλυσίδα H&M και το οποίο πωλήθηκε στην Ravenica Properties Ltd.



β)To ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το Super Home Centre στον Στρόβολο και πωλήθηκε στην Wiceco Ltd.



γ) Το ακίνητο στη Λεμεσό, ιδιοκτησία της Woolworth Properties Plc, όπου λειτουργεί το πολυκατάστημα Debenhams Apollon πωλήθηκε στην Arleta Properties Ltd.



Tα έσοδα από την πώληση των ακινήτων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου, προκείμενου να υλοποιηθούν νέα προγραμματιζόμενα έργα ανάπτυξής του, καθώς επίσης και για μείωση των πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων υποχρεώσεών του.

