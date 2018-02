Παιχνίδια με τη φωτιά! Αεροπορική επιδρομή Ισραήλ στη Συρία - Καταρρίφθηκε F16 [vid]

Αυτά τα επεισόδια βίας, στα οποία ένας Ισραηλινός πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, συνιστούν την πιο σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα ισραηλινά και τα ιρανικά συμφέροντα από το 2011 και την έναρξη του πολέμου στη Συρία. Είναι επίσης η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια -30, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz- που το Ισραήλ χάνει στη μάχη ένα αεροσκάφος F-16.



Το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν επιδιώκει την κλιμάκωση, αλλά προειδοποίησε πως το Ιράν και η Συρία παίζουν "με τη φωτιά" και πως είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Η Μόσχα εξέφρασε "βαθιά ανησυχία".





This video appears to show one of the Israeli pilots who ejected from the F16 which crashed in #Israel's north after taking part in strikes in #Syria pic.twitter.com/hx94W0iwIQ