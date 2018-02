Αυτή είναι η ιστοσελίδα του πρώτου καζίνο στην Κύπρο

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η επίσημη ιστοσελίδα του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου της Κύπρου.



Όπως ανακοινώθηκε, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα ελληνικά στη διεύθυνση www.cityofdreamsmed.com.cy και παρέχει πληροφορίες για το έργο City of Dreams Mediterranean και την κοινοπραξία Integrated Casino Resorts Cyprus, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες Melco και The Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd, μέλος του Ομίλου CNS. Διαθέτει, επίσης, Κέντρο Τύπου και ειδική κατηγορία αφιερωμένη στην Κύπρο. Στην ιστοσελίδα οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να βρουν το portal της Μelco “Career” στο οποίο σύντομα θα ανακοινωθούν θέσεις εργασίας.



Υπενθυμίζεται ότι το “City Of Dreams Mediterranean”, τo πρώτο πολυθεματικό καζίνο-θέρετρο της Κύπρου, μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη αναμένεται να λειτουργήσει το 2021.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τo παγκοσμίου κλάσης έργο, σήμα κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να προσελκύει 300,000 επιπρόσθετους τουρίστες ετησίως, εξέλιξη που θα λειτουργήσει θετικά ως προς την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού. Κατά την ανέγερση του καζίνο-θερέτρου στη Λεμεσό, αναμένεται να εργοδοτηθούν 4,000 άτομα ενώ με τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν 6,500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση του καζίνο-θερέτρου θα λειτουργεί στη Λεμεσό ένα προσωρινό καζίνο. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο. Η συνολική επένδυση θα φθάσει τα €550 εκατ.



Το καζίνο θα δημιουργηθεί στο Ζακάκι, με μια επένδυση περίπου €550 εκατομμυρίων.



Θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων με περισσότερα από 500 δωμάτια, σουίτες και επαύλεις, χώρο παιγνίου έκτασης 7,500 τ.μ. που θα περιλαμβάνει περίπου 140 τραπέζια και 1,200 παιγνιομηχανές, έντεκα παγκοσμίου κλάσης εστιατόρια και μπαρ – καφέ, εμπορικούς χώρους περίπου 1,200 τ.μ. που θα θυμίζουν τους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, χώρους αναψυχής & ευεξίας, αθλητικούς χώρους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο τένις, γήπεδο squash και μονοπάτι για τζόκινγκ, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, αμφιθέατρο 1,500 θέσεων και υπαίθριο συναυλιακό χώρο MICE (συνέδρια - εκδηλώσεις) και συνεδριακό χώρο και χώρο εκδηλώσεων και εκθέσεων πέραν των 9,600 τ.μ., ο οποίος θα περιλαμβάνει πολυχώρο 1,500 τ.μ. και εκθεσιακό χώρο 3,000 τ.μ.



Διαδώστε αυτό το άρθρο