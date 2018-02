Έστειλαν φάκελο με λευκή σκόνη στον γιο του Τραμπ – Στο νοσοκομείο η συζυγός του

Η Βανέσα Τραμπ, σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και άλλοι δύο άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο σήμερα, αφού εκείνη άνοιξε έναν φάκελο που είχε παραλάβει μέσω του ταχυδρομείου, ο οποίος περιείχε μια άγνωστης προέλευσης, ύποπτη λευκή σκόνη, που κατόπιν επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν επικίνδυνη, έγινε γνωστό από στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Νέας Υόρκης.



"Η ουσία έφθασε μέσω του ταχυδρομείου και είχε ως παραλήπτη τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ", επεσήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, ο Κάρλος Νιέβες.



Η Βανέσα Τραμπ, 40 ετών, η οποία άνοιξε τον φάκελο γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα, μεταφέρθηκε κατόπιν σε νοσοκομείο όπου παρέμεινε υπό νοσηλεία, καθώς παραπονέθηκε για ναυτία, αφότου ήρθε σε επαφή με τη σκόνη, είπαν αξιωματούχοι.



