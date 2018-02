Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε σήμερα τη σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου.



Ποιοι είναι όμως υπουργοί που επέλεξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για το νέο κυβερνητικό σχήμα.



Υπουργός Εξωτερικών - Νίκος Χριστοδουλίδης



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στη Γεροσκήπου, στις 6 Δεκεμβρίου 1973.



Αποφοίτησε το 1991 από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην Πάφο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές στο Queens College του City University of New York, ενώ ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο New York University και στην Διπλωματία στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Το 2003 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Από το 1999 είναι μέλος της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει υπηρετήσει ως Γενικός Πρόξενος στο Λονδίνο, Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της Προεδρίας στις Βρυξέλλες.



Την 1η Σεπτεμβρίου 2013 διορίστηκε Διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και από τις 11 Απριλίου 2014 ασκούσε παράλληλα, καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου.



Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικός Επιστήμονας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου». Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (Αθήνα 2009) και «Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977 – 1988» (Αθήνα 2013), καθώς επίσης, σειράς επιστημονικής αρθρογραφίας, με θέμα τη σύγχρονη κυπριακή εξωτερική πολιτική και ιστορία.



Είναι νυμφευμένος με την Φιλίππα Καρσερά και πατέρας τεσσάρων κοριτσιών, της Ιωάννας, της Αικατερίνης, της Δέσποινας και της Φοίβης.



Υπουργός Άμυνας - Σάββας Αγγελίδης



Ημερομηνία γέννησης: 26/1/1974



Υπήρξε Μέλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων



Εκπροσώπησε την Δικηγορική Εταιρεία στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Σωματικών Βλαβών



Παρούσα θέση: Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος, Ιδρυτικός Συνέταιρος και Διευθυντής στο Δικηγορικό Γραφείο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε.



Κύρια προσόντα: Ασκεί την Δικηγορία από το 1997 συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ποινικού, αστικού και εταιρικού δικαίου, αστική ευθύνη εργοδότη και διεκδίκηση μεγάλων αποζημιώσεων που αφορούν ιατρική αμέλεια καθώς επίσης μέρος σε διαιτησίες. Πρώτευσε στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για απόκτηση άδειας άσκησης Δικηγορίας.



Καθηγητής Ποινικού δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Frederick University.



Συγγραφέας Νομικών Άρθρων.



Ομιλητής σε συνέδρια για ποικίλα νομικά ζητήματα.



Υπουργός Υγείας - Κωνσταντίνος Ιωάννου



Ημερ γεννήσεως: 24.03.1969

Οικογενιακή κατάσταση: Παντρεμένος 3 παιδιά



Επαγγελματική Εμπειρία:



2006 –Σήμερα – Ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία C.C. Coffee Company. η οποία κατέχει τα δικαιώματα χρήσης των Gloria Jean’s Coffees International στην Κύπρο με 12 καταστήματα .



1997 – Σήμερα -I.M.H. Ltd – Ιδρυτής, Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ .



H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media,καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Η IMH εκδίδει τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, και , επίσης,διαχειρίζεται το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και το ΡΕΠΟΡΤΕΡ portal (www.reporter.com.cy).



May 2001 –Sep 2002 Autoland Finance and Investment – Διευθυντής



1996- 2001 Real Time Hospitality Intelligence, USA- Διευθύνων Σύμβουλος και Μελος ΔΣ – Εταιρεία παροχής πληροφοριών στον ξενοδοχειακό κλάδο στις ΗΠΑ.



1995 - 1996 Palm Beach hotel (****), Larnaca, Cyprus - Βοηθός Διευθυντής



Μόρφωση:

1980-1987 – The English School Nicosia Cyprus

1989 - 1992 Manchester School of Management, UMIST, U.K.

- BSc (Hons), Management Sciences με ειδίκευση στην λογιστική και μάρκετινγκ

- Διατριβή “A five year Marketing Plan for Cyprus as a Tourist Destination”.



1993 - 1995 School of Hotel Administration, SC Johnson Business School - Cornell University, USA – Μεταπτυχιακό με τιμητική διάκριση

- Master of Management in Hospitality MMH

- Τιμητική Υποτροφία από Fulbright



Publications

1995 - The Conference & Incentive markets. Opportunities for the Cyprus Tourism Industry.

1996 - How to apply Yield Management in the Hotel Industry

1996 - A reliable tool for measuring guest satisfaction in hotels

1997 - How to attract Conferences & Incentives in your Hotel.

1998 - How to implement Total Quality Management (TQM) in the hospitality industry.

1999 – The impact of Euro on Tourism



Υπουργός Παιδείας - Κώστας Χαμπιαούρης



Γεννήθηκε στην Έμπα της Πάφου το 1963. Αποφοίτησε από το 9ο Γυμνάσιο Λεμεσού και στη συνέχεια υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά.



Σπούδασε παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Bath της Μ. Βρετανίας απ’ όπου έλαβε τους τίτλους ΜΑ στη Μαθηματική Παιδεία και ΜΑ in Education αντίστοιχα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αναγορεύθηκε ως διδάκτορας.



Μετεκπαιδεύτηκε, με υποτροφία του Fulbright, στο Πανεπιστήμιο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.



Εργάζεται στη Δημοτική Εκπαίδευση για 32 συναπτά έτη. Υπηρέτησε ως Δάσκαλος, Βοηθός Διευθυντής, Διευθυντής, Επιθεωρητής και τώρα κατέχει τη θέση του Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης. Είναι Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και Πρόεδρος της Ενδοτμηματικής Επιτροπής Μαθηματικών. Εκπροσωπεί τη Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Γ. Ν. Καλογερόπουλος».



Τον Αύγουστο του 2015 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας», θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα.



Συνεργάστηκε κατά καιρούς, ως επισκέπτης καθηγητής, με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κυπριακού Επιστημονικού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ). Συνέβαλε στη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και στην εφαρμογή πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Συμμετείχε σε συνέδρια και άλλες ευρωπαϊκές δράσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.



Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Τζιαούρη-Χαμπιαούρη κι έχουν δύο παιδιά, την Ιωάννα και τον Νικόλα.



Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος - Κλέλια Βασιλείου









