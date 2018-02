Providencia: Συνεχίζεται η διαμάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Συνεχίζεται στα κυπριακά δικαστήρια, τόσο σε επίπεδο Επαρχιακού Δικαστηρίου όσο και Ανωτάτου Δικαστηρίου, η διαμάχη αναφορικά με το ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της Providencia.



Το Διοικητικό Δικαστήριο, σε πρόσφατη ενδιάμεση απόφασή του, σημειώνει ότι από καιρό υπάρχει μια "λυσσαλέα" διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, που διεκδικούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.



«Πολλές αγωγές και άλλα δικαστικά διαβήματα λήφθηκαν και από τις δυο πλευρές τόσο σε επίπεδο Επαρχιακού Δικαστηρίου όσο και Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μια απλή εξέταση του υλικού στο φάκελο του Δικαστηρίου είναι αρκετή για επιβεβαίωση του θέματος», όπως αναφέρεται.



Σύμφωνα με την απόφαση, η διαφορά εξακολουθεί να ευρίσκεται σε εκκρεμότητα και αποτελεί επίδικο θέμα της αγωγής με αριθμό 2473/12 η οποία καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.



Το Διοικητικό Δικαστήριο επικαλείται στην απόφαση του σχετική επιστολή του Εφόρου Εταιρειών ημερομηνίας 23/9/11 σύμφωνα με την οποία «The Department cannot verify who the current directors, secretary, shareholders or registered office of the company are and who is entitled to represent it. ”



Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με αφορμή προσφυγή που καταχώρησε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη η πλευρά των Igor Zhigachov, Tatiana Schegoleva, Armen Davidyan, Alexander Zakharov, Vladimir Zakharov, Critch Investmenets Ltd και Providencia Holding Ltd.



Με τη προσφυγή τους, οι αιτητές ζητούν από το Δικαστήριο να κηρύξει άκυρη, παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε νόμιμου αποτελέσματος απόφαση του Εφόρου Εταιρειών ως προς την έκδοση πιστοποιητικών και ενημέρωση του διαδικτυακού του Μητρώου αναφορικά με τους Διευθυντές, Γραμματέα, Μετόχους και Εγγεγραμμένη Διεύθυνση σε σχέση με την Providencia.

Σύμφωνα με την προσφυγή, στα εν λόγω πιστοποιητικά και στην Ενημέρωση εμφαίνονται ως Διευθυντές της Providencia οι 1. Έλενα Κωνσταντίνου Κυριάκου και 2. Μαρία Φυλακτού Χριστοδούλου, ως Γραμματέας η εταιρεία Merco Services Limited, ως μέτοχος η εταιρεία Custodian Holding Ltd και ως Εγγεγραμμένη Διεύθυνση η Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Xenios Commercial Center, Λευκωσία που αποτελούν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην παρούσα προσφυγή.



Σημειώνεται επίσης ότι στα πιστοποιητικά και στην ενημέρωση διαγράφτηκε και/ή απαλείφτηκε και/ή δεν συμπεριλήφθηκε και υποσημείωση σε αυτά, η οποία υπήρχε σε προηγούμενη απόφαση του Εφόρου Εταιρειών ότι δηλαδή «there are court proceedings pending» και με την οποία προηγούμενη απόφαση είχε, μεταξύ άλλων, αποφασίσει να μην εκδίδει οποιαδήποτε περαιτέρω Πιστοποιητικά μέχρι να επιλυθούν δικαστικώς οι διαφορές (αφού υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες στην Κύπρο και στη Ρωσία) και ή επιλυθούν τελεσίδικα διάφορα θέματα αναφορικά με το ποιοι είναι οι πραγματικοί Διευθυντές, Γραμματέας, Μέτοχοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας. Να σημειωθεί ότι η πτυχή αυτή είναι το αντικείμενο εξέτασης άλλης προσφυγής με αρ. 2299/2013 με τους ίδιους διαδίκους, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.



Την Providencia εκπροσωπούν δύο διαφορετικά δικηγορικά γραφεία και συγκεκριμένα το δικηγορικό γραφείο Σεραφείμ και Συνεργάτες ΔΕΠΕ και το δικηγορικό γραφείο Αντρέας Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ. Το ένα γραφείο ζητά την απόσυρση της προσφυγής και το άλλο να ζητά τη συνέχιση της προσφυγής.



«Όπως είναι ηλίου φαεινότερο, οι δυο δικηγόροι παίρνουν χωριστά οδηγίες, αντίστοιχα από τις δυο αντίπαλες ομάδες που διεκδικούν την ιδιοκτησία και διοικητικό έλεγχο της «εταιρείας» και εφ` όσον τα συμφέροντα τους δεν συμπίπτουν, παρουσιάζεται το εξεταζόμενο πρωτοφανές φαινόμενο», σημειώνει το Δικαστήριο.



Το δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση του ότι το παρόν Δικαστήριο, στα πλαίσια της ακυρωτικής του δικαιοδοσίας δεν μπορεί να εξετάσει θέματα όπως το μετοχικό-ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της εταιρείας. «Αυτά ανάγονται στο αστικό δίκαιο και εναπόκειται στους ενδιαφερόμενους ν` αναζητήσουν τους κατάλληλους τρόπους προστασίας των συμφερόντων τους μέσα στα πλαίσια αυτά και βάσει του δικαίου το οποίο τυγχάνει εφαρμογής», προστίθεται στην απόφαση.



«Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω όπως και τη δήλωση του Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει το ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της αιτήτριας (βλ. άνω) όπως επίσης την, όπως φαίνεται, χωρίς δικαιολόγηση της μετέπειτα αλλαγής της στάσης του, που έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση πιστοποιητικών, κρίνω ότι η αίτηση δεν μπορεί να επιτύχει», αναφέρει στην απόφαση της η Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Μ. Καλλιγέρου.



«Είναι η κρίση μου στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης ότι η εκδίκαση της προσφυγής κατά το μέρος που αφορά την Providencia τεθεί εκτός πινακίου μέχρις ότου είτε οι δικηγόροι συμφωνήσουν περί της περαιτέρω πορείας της προσφυγής, είτε μέχρι να κριθεί δικαστικά ή άλλως πως καθορισθεί το ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς της εταιρείας», καταλήγει η κα. Καλλιγέρου.



