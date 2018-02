ΚΟΠ: Αυτοί είναι οι διαιτητές των αγώνων Κυπέλλου που θα διεξαχθούν την Τετάρτη

Τους Διαιτητές, Βοηθούς Διαιτητές και Παρατηρητές των αγώνων του Β’ Γύρου της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Α’- Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν αύριο, ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.



Οι αυριανοί αγώνες και οι διαιτητές που ορίστηκαν έχουν ως ακολούθως:



17:00 - ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς vs ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας - Στάδιο: ΜΑΚΑΡΕΙΟ

Διαιτητής: Κώστας Ψευδιώτης

Α` Βοηθός Διαιτητής: Σωτήρης Βίκτωρος

Β` Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέας Π. Ανδρέου

4ος Διαιτητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Παρατηρητής Διαιτησίας: Παναγιώτης Γερασίμου



17:00 - ΠΑΦΟΣ FC vs E.N. Παραλιμνίου- Στάδιο: «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

Διαιτητής: Νικόλας Νεοκλέους

Α` Βοηθός Διαιτητής: Πέτρος Πέτρου

Β` Βοηθός Διαιτητής: Όμηρος Τζιωρτζής

4ος Διαιτητής: Ροβέρτος Κώστα

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ανδρέας Ξάνθου



17:00 - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Π. Πολεμιδιών vs ΠΑΕΕΚ Κερύνειας- Στάδιο: Γ.Σ.Ζ

Διαιτητής: Κυριάκος Χριστοδούλου

Α` Βοηθός Διαιτητής: Μάριος Δημητριάδης

Β` Βοηθός Διαιτητής: Κυριάκος Σωκράτους

4ος Διαιτητής: Ανδρέας Ορθοδόξου

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ανδρέας Δημητρίου



19:00 - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας vs ΕΡΜΗΣ Αραδίππου- Στάδιο: Γ.Σ.Π

Διαιτητής: Λούκας Σωτηρίου

Α` Βοηθός Διαιτητής: Νίκος Καλησπέρας

Β` Βοηθός Διαιτητής: Γιώργος Σάββα

4ος Διαιτητής: Ανδρέας Αργυρού

Παρατηρητής Διαιτησίας: Πανίκος Καίλης



