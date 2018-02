Τουρκία: «Έστησε πόδι» στην ΑΟΖ με νέα παράνομη Navtex - Αυτά είναι τα τουρκικά πλοία στο «Οικόπεδο 3»

- Δυστυχώς η ιταλική αδράνεια προ της κινήσεως του γεωτρύπανου στο «3» άφησε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Άγκυρα

- Οι διπλωματικές διεργασίες Ρώμης - Άγκυρας έπεσαν στο κενό καθώς η Τουρκία παρέμεινε αδιάλλακτή

- Δυστυχώς η Ρώμη δεν έδρασε προληπτικά όπως η Γαλλία στα τέλη Ιουλίου του 2017 όταν έστειλε 2 φρεγάτες

- Ο παράνομος αποκλεισμός με παράνομη Navtex που έληγε μεθαύριο, φαίνεται πως θα συνεχιστεί

- Η Τουρκία επιθυμεί με τσαμπουκά και έκνομα να κονιορτοποιήσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Λευκωσίας

- Δεν αναμένονται τουρκικές αντιδράσεις ωστόσο στην γεώτρηση στο «10», όπου εμπλέκεται εταιρεία των ΗΠΑ

- Για αύριο Τετάρτη 9:30 π.μ. συγκαλείται συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Η νέα παράτυπη τουρκική Navtex που δεσμεύει περιοχές που εντάσσεται και το τεμάχιο "3", έχει ισχύ μέχρι τις 10 Μαρτίου.



Δείτε τις συντεταγμένες της νέας παράνομης Navtex που εξέδωσε σήμερα η Άγκυρα:



TURNHOS N/W: 0258/18



MEDITERRANEAN SEA MILITARY TRAININGS AND GUNNERY EXERCISES, FROM 222201Z FEB 18 TO 102359Z MAR 18 IN AREA BOUNDED BY:



34 16.00 N - 034 15.00 E

34 16.00 N - 034 45.00 E

34 26.00 N - 034 53.00 E

34 57.00 N - 034 53.00 E

34 57.00 N - 034 24.00 E



Εξάλλου, η τουρκική αντίδραση πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα όχι αποκλειστικώς και μόνον της ιταλικής αδράνειας, που κατόπιν εορτής η Ρώμη απέστειλε φρεγάτα στην περιοχή, αλλά αφού η Άγκυρα είχε αποστείλει ισχυρές δυνάμεις επιφανείας του στόλου της εκεί, επιβάλοντας άτυπο αποκλεισμό του "3", αλλά και λόγω του ότι θεωρεί πως το εν λόγω τεμάχιο εμπίπτει στην υποτιθέμενη ΑΟΖ των Τουρκοκυπρίων.



Δυστυχώς, η Ρώμη παραγνωρίζοντας τις τουρκικές εγνωσμένες όμως προθέσεις για παρεμπόδιση του ενεργειακού προγράμματος της Λευκωσίας με κάθε κόστος, αντί να πράξει όπως η Γαλλία, η οποία στα τέλη Ιουλίου του 2017 είχε προληπτικώς αποσπάσει από την ΝΑΤΟϊκή δύναμη σκαφών της UNIFIL για το Λίβανο, δύο φρεγάτες, οι οποίες μάλιστα ναυλοχούσαν στο λιμάνι της Λάρνακας, πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμης και σημαίας γύρω από το γεωτρύπανο της Total, εν τέλει απέμεινε απλός θεατής των εξελίξεων, αποστέλλοντας κατόπιν εορτής μια φρεγάτης και αφού είχε επιβληθεί ο τουρκικός αποκλεισμός στο "3" και τον στόχό "Σουπιά".



Η ιταλική ΕΝΙ, η οποία έχει αναλάβει να διενεργήσει τη γεώτρηση έχει δηλώσει πως το ζήτημα είναι διπλωματικό και ότι πλέον είναι πέρα από τον έλεγχο της, ενώ ως γνωστόν το γεωτρύπανο Saipem 12000 θα πρέπει να μετακινηθεί τέλος του μηνός στο Μαρόκο, κάτι στο οποίο η τουρκική πλευρά πόνταρε, παίζοντας με τον χρόνο.



Σημειωνεται ότι στην περιοχή του οικοπέδου "3" βρίσκονται πεντε πολεμικά πλοία της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων μια τορπιλάκατος, δύο κορβέτες, μία φρεγάτα και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης τα οποία θα συνεχίζουν να πλέουν εκεί έως και τις 10 Μαρτίου 2018.



ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9.30πμ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα προεδρεύσει αύριο, Τετάρτη, συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχηγών, αντί των χωριστών συναντήσεων που είχαν ανακοινωθεί με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων.



