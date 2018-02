ΑΠΟΕΛ: Πρόστιμο σε Δώνη για δηλώσεις με Πάφο

Ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε πρόστιμο σε Δώνη και Ντούμποβ για τις δηλώσεις που έκαναν μετά τον αγώνα μεταξύ Πάφου και ΑΠΟΕΛ.



Αναλυτικά:



*Καταγγελία κατά του Γιώργου Δώνη Προπονητή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για δηλώσεις και/ή ανακοινώσεις που προέβη στην δημοσιογραφική διάσκεψη στις CYTAVISION μετά την λήξη του αγώνα ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας ο οποίος διεξήχθη στις 11.02.2018 οι οποίες θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα κατά παράβαση του άρθρου 2 (α) και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρου 4 (ιστ) (ιι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.



*Καταγγελία κατά του Ρομάν Ντούμποβ Παράγοντα και/ή Επενδυτή της ΠΑΦΟΥ F C για δηλώσεις που προέβη για το γραφείο Τύπου της ομάδας σας και οι οποίες αναδημοσιεύτηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 12.02.2018 αναφορικά με την ομάδα του και την κατάσταση στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο μετά τον αγώνα ΠΑΦΟΣ F C – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας ο οποίος διεξήχθη στις 11.02.2018 σε σχέση με το κύρος της διαιτησίας και/ή οι οποίες θίγουν και/ή είναι εκτός των πλαισίων αθλητοπρέπειας και/η μπορούν να συμβάλλουν σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή του τίμιου παιχνιδιού και/ή που μπορούν να συμβάλλουν και/ή να υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιούν το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιονδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό κατά παράβαση του άρθρου 2 (α) και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρου 4 (ιστ) (ι) (ιι) και (ιιι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.





