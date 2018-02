Ετοιμαστείτε! Έρχονται τα απομνημονεύματα της Μισέλ Ομπάμα σε 24 γλώσσες

Τα απομνημονεύματα της πρώην Πρώτης Κυρίας Μισέλ Ομπάμα θα κυκλοφορήσουν στις 13 Νοεμβρίου σε όλο τον κόσμο και σε 24 γλώσσες, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House. "Στο βιβλίο με τίτλο `Becoming` μιλώ για τις ρίζες μου, διηγούμαι πώς ένα κοριτσάκι που μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο βρήκε τον δρόμο του και αρκετή δύναμη" για να προχωρήσει μπροστά.



Η Ομπάμα αφηγείται τα χρόνια που πέρασε στον Λευκό Οίκο έχοντας γίνει μητέρα δύο παιδιών και "η πρώτη Αφροαμερικανίδα Πρώτη Κυρία", όπως εξηγεί στην ανακοίνωση των εκδόσεων Fayard που θα αναλάβουν τη γαλλική έκδοση. "Η συγγραφή του `Becoming` ήταν μια βαθιά, προσωπική και μοναδική περιπέτεια. Γράφοντας το βιβλίο, είχα για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αφιερώσω τον χρόνο για να αναλογιστώ ειλικρινά την τουλάχιστον απρόσμενη διαδρομή της ζωής μου", προσθέτει αυτή που έζησε οκτώ χρόνια στον Λευκό Οίκο. Η προτεινόμενη τιμή πώλησης του βιβλίου στις ΗΠΑ είναι 32,50 δολάρια για την έντυπη έκδοση και 14,99 για την ψηφιακή.



Στις αρχές Μαρτίου του 2017, η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι το πρώην προεδρικό ζεύγος είχε υπογράψει ένα μήνα μετά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο συμβόλαιο με τον Penguin Random House έναντι ποσού ρεκόρ για την έκδοση ενός βιβλίου ο καθένας. Ο εκδοτικός οίκος φέρεται να είχε δεχτεί να πληρώσει 60 και πλέον εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των δύο βιβλίων. Εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου είχε αρνηθεί τότε να προβεί σε σχόλιο για το ύψος του συμβολαίου, το οποίο αν αποδειχθεί, θα είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα συμβόλαια στην ιστορία. Η Μισέλ Ομπάμα έχει ήδη εκδώσει ένα βιβλίο, το "American Grown" (2012) που αναφέρεται στην κηπουρική και στη διατροφή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την προώθηση των βιολογικών τροφίμων και της υγιεινής διατροφής.



Μόλις το "Becoming" διατεθεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων, η Μισέλ Ομπάμα θα ξεκινήσει περιοδεία για την προώθησή του στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, διευκρίνισε ο οίκος Penguin Random House, διευκρινίζοντας ότι πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.becomingmichelleobama.com.



Η 54χρονη Μισέλ Ομπάμα, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πρίνστον και της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, θα αναγνώσει επίσης το βιβλίο για την οπτικοακουστική έκδοσή του. Ο ίδιος εκδοτικός οίκος έχει εκδώσει τρία βιβλία του Ομπάμα: "Dreams from My Father" (1995) (ελλ. έκδ. `Εικόνες του πατέρα μου`, Αδάμ Εκδοτική), "The Audacity of Hope" (2006) (ελλ. έκδ. "Τολμώ να ελπίζω", εκδόσεις Πόλις) και "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" (2010). Μόνο στις ΗΠΑ τα δυο πρώτα βιβλία έχουν πουλήσει περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα.



Ο εκδοτικός οίκος είχε ανακοινώσει παλαιότερα ότι οι Ομπάμα συνεχίζοντας μια παλιά συνήθειά τους, προτίθενται να δωρίσουν ένα σημαντικό ποσό από τα έσοδα σε φιλανθρωπίες και στο `Ιδρυμα Ομπάμα. Τα απομνημονεύματα των πρώην Πρώτων Κυριών είναι ιδιαίτερα ευπώλητα, σύμφωνα με την Washington Post, όπως της Λόρα Μπους "Spoken from the Heart" και της Χίλαρι Κλίντον "Living History". Δεν υπάρχει ακόμη καμιά πληροφορία για το βιβλίο του 44ου προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο πιθανόν θα αναφέρεται στη θητεία του στο Οβάλ Γραφείο.

