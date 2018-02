Σπεύσατε! Ανοίγουν οι πρώτες 500 θέσεις εργασίας στο μεγαλύτερο καζίνο-θέρετρο της Κύπρου και Ευρώπης

- Η Melco Resorts & Entertainment ανακοινώνει το άνοιγμα των πρώτων 500 θέσεων εργασίας

- Αφορά στην ανάπτυξη του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην Ευρώπη

- Θα λειτουργήσει στην Λεμεσό το 2021 και θα είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη

- Οι πρώτες αυτές προσλήψεις αφορούν εν μέρει στα πρώτα καζίνο-δορυφόρους που ανοίγουν από το 2018

- Δείτε το προφίλ της Melco, μιας εταιρείας με έδρα το Μακάο, την πάλαι ποτέ πρώην αποικία της Πορτογαλίας στην Κίνα





Τις πρώτες 500 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η Melco Resorts & Entertainment (Melco), η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην Ευρώπη, που θα λειτουργήσει στην Κύπρο το 2021.



Η εταιρεία στο παρόν στάδιο ζητά να προσλάβει δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για το προσωρινό και τα δορυφορικά καζίνο που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν εντός του 2018, καθώς και για το City of Dreams Mediterranean.



Η πρώτη φάση προσλήψεων αφορά 500 θέσεις εργασίες οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.cityofdreamsmed.com.cy μέσα στον επόμενο μήνα. Οι πρώτες 20 θέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί αφορούν διάφορους τομείς όπως Οικονομικά, Κατασκευές, Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ), Ασφάλεια και Casino Operations.



«H Melco, έχοντας ως βασικές αρχές την ποιότητα και την αριστεία, αναζητά δραστήρια, αφοσιωμένα και προοδευτικά άτομα για να γίνουν μέλη της ομάδας της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίες στην ιστοσελίδα της Melco “Career” http://mycareer.melco-resorts.com», αναφέρεται.



Σημειώνεται ότι το έργο με συνολική επένδυση €550 εκατ., αναμένεται να δημιουργήσει 4000 θέσεις ετησίως κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ με την πλήρη λειτουργία του καζίνο-θερέτρου θα δημιουργηθούν 6,500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.



«Το City of Dreams Mediterranean, στη Δυτική Λεμεσό, θα αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή και αναμένεται να προσελκύει 300,000 επιπρόσθετους τoυρίστες ετησίως, αφού είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», σημειώνεται.



Κατά την κατασκευή του City of Dreams Mediterranean θα λειτουργεί σε κοντινή απόσταση στη Λεμεσό ένα προσωρινό καζίνο. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα, ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο.



Το προφίλ της Melco



H Melco Resorts & Entertainment αναπτύσσει, κατέχει και διαχειρίζεται παιγνίδια καζίνο και καζίνο-θέρετρα αναψυχής στην Ασία, με περισσότερες από 4,500 ξενοδοχειακές κλίνες και παρέχει εργασία σε πέραν των 20.000 ατόμων.



H Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής των καζίνων-θερέτρων Altira Macau (www.altiramacau.com), City of Dreams (www.cityofdreamsmacau.com) και του θεματικού καζίνο-θερέτρου, εμπνευσμένο από τον κόσμο του κινηματογράφου Studio City (www.studiocity-macau.com), που βρίσκονται στο Μακάο, την άλλοτε πρώην αποικία της Πορτογαλίας σε κινεζικό έδαφος. Στη Μανίλα των Φιλιππίνων, θυγατρική εταιρεία της Melco είναι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του καζίνο-θερέτου City of Dreams Manila (www.cityofdreams.com.ph).



Η Melco κατέχει και διαχειρίζεται επίσης τα Mocha Clubs (www.mochaclubs.com), στα οποία λειτουργούν οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στο Μακάο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Melco στην ιστοσελίδα www.melco-resorts.com.



The Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited



Η εταιρεία The Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited είναι μέλος του Ομίλου CNS, o οποίος, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων, των τηλεπικοινωνιών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της γεωργίας, των εξαγωγών και εξόρυξης στην Κύπρο.



Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο στην ιστοσελίδα www.cns.com.cy.







