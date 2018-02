Εκκενώθηκε η Όπερα του Λονδίνου! [pics,vid]

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λονδίνο, καθώς υπάρχει απειλή για βόμβα στο Royal Opera House.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τόσο το κτήριο της όπερας όσο και παρακείμενα έχουν εκκενωθεί.



Επί τόπου έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πυροσβέστες και πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί στην περιοχή του Covent Garden.



Covent Garden and Royal Opera House evacuated https://t.co/MqsBo6EKNr — Dominic Daly (@SirDalyEsports) February 27, 2018

London's Royal Opera House and surrounding area in Covent Garden are being evacuated over a bomb scare. People are being moved away from the area. A police cordon is in place. Photo courtesy of Missy Mills. pic.twitter.com/UJryPlaGgi — Rich Preston (@RichPreston) February 27, 2018

Sniffer dogs are back and the security team are going back in - are we going to see an end to this evacuation? #CoventGarden #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/DEFEP7ORuS — Dominic Daly (@SirDalyEsports) February 27, 2018

Serious scenes under dark skies after the evacuation of the Royal Opera House and Covent Garden pic.twitter.com/T4E85OWlTY — Dominic Daly (@SirDalyEsports) February 27, 2018

