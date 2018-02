Νέα τουρκική Navtex μετά την αποκάλυψη για προπαγάνδα

Στην τακτική των απειλητικών NAVTEX για ασκήσεις με πυρά βόρεια των περιοχών έρευνας του πλοίου "RV MARIA S MERIAN" κατέφυγε η Άγκυρα μετά την αποκάλυψη της προπαγάνδας για την υποτιθέμενη άδεια που το γερμανικό πανεπιστήμιο εξαναγκάστηκε να ζητήσει από την Τουρκία.



Η τουρκική οδηγία προς ναυτιλομένους δεσμεύει περιοχή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων περίπου 60 χλμ βορειότερα από το ανώτερο όριο που έχει προαναγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ο ερευνητικός πλους του "RV MARIA S MERIAN".



Δείτε την τουρκική Navtex



TURNHOS N/W : 0302/18



MEDITERRANEAN SEA



GUNNERY EXERCISE, ON 02 MAR 18 FROM 1200Z TO 2200Z IN AREA BOUNDED BY;



35 14.00 N - 030 00.00 E

35 14.00 N - 030 53.00 E

34 51.00 N - 030 53.00 E

34 51.00 N - 030 00.00 E



CAUTION ADVISED.



