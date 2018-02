Ομόνοια: Αυτό είναι το πλάνο του Γιώτη Δημητρίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γιώτης Δημητρίου, με την οποία αναλύει το πλάνο που έχει στο μυαλό του σχετικά με το ενδιαφέρον του για να αναλάβει τα διοικητικά ηνία της Ομόνοιας.



«Αγαπητοί φίλοι και φίλες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Ομόνοιας. Αντιλαμβανόμενος την κρίσιμη φάση που περνά η ομάδα μας, θα ήθελα σήμερα να εκφράσω τις απόψεις μου για το ταλαιπωρημένο Σωματείο μας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι πολύ απογοητευμένος και αυτή τη στιγμή θα ήθελε να βρεθεί μία σωστή Διοίκηση για να αναλάβει την ομάδα.



Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο παρόν στάδιο δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα υποβάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ομάδας. Έχω εκφράσει την επιθυμία να εξετάσω αυτό το σενάριο και να καταλήξω σε απόφαση τις επόμενες μέρες. Όταν κάποιος έχει τις επιχειρήσεις του, την οικογένεια του, την ιδιωτική του ζωή και παράλληλα θέλει όταν αναλαμβάνει κάτι να γίνονται όλα στην εντέλεια, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.



Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απόφαση να αναλάβω αυτό τον ρόλο. Στο παρόν στάδιο κάνω καθημερινά συναντήσεις με οποιοδήποτε έχει σχέση ή είναι εμπλεκόμενος με το κυπριακό ποδόσφαιρο, είτε έχει σχέση με την Ομόνοια είτε αυτός είναι μέλος του συμβουλίου, είτε είναι παίκτης, είτε είναι μέλος της Θύρας 9 είτε manager ποδοσφαιριστών σε μια προσπάθεια μου να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα.



1) Πώς λειτουργεί σήμερα η ΟΜΟΝΟΙΑ και ποιός παίρνει τις αποφάσεις;



2) Τί πάει λάθος σε αυτή την ομάδα;



3) Γιατί έφτασε η ΟΜΟΝΟΙΑ σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα;



4) Τί πρέπει να αλλάξει για να ξαναδούμε την ΟΜΟΝΟΙΑ όπως την θέλουμε;



Αν δεν έχει κάποιος ξεκάθαρη εικόνα του τί συμβαίνει ΔΕΝ πρόκειται να πετύχει.



Αν δεν έχει κάποιος ξεκάθαρη εικόνα του τί συμβαίνει ΔΕΝ πρόκειται να πετύχει. Ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο επόμενος Πρόεδρος είναι ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ομοφωνία από τον κόσμο τι πρέπει να γίνει, άλλοι θέλουν εταιρεία, για άλλους η εταιρεία είναι κόκκινο πανί, άλλοι θέλουν να απεμπλακεί η ομάδα από τα πολιτικά, άλλοι θέλουν να αναλάβουν την ομάδα επιχειρηματίες κτλ κτλ. Είναι λοιπόν φανερό ό,τι όποιος και να αναλάβει, ό,τι αποφάσεις και να πάρει θα έχει στην καλύτερη περίπτωση το μισό κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να συμφωνεί και τον άλλο μισό να διαφωνεί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να μείνει ενωμένος και να στηρίξει την νέα διοίκηση είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Οι εχθροί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όταν είμαστε διχασμένοι, είναι πολύ εύκολο να μας δώσουν την χαριστική βολή.



Μια άλλη πρόκληση που θα έχει ο νέος πρόεδρος είναι να περάσει το μήνυμα ότι η νέα ΟΜΟΝΟΙΑ δεν μπορεί να κτιστεί μέσα σε λίγους μήνες. Ο κόσμος μας πρέπει να καταλάβει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον κάποια χρόνια μέχρι η νέα προσπάθεια να φέρει αποτελέσματα. Πρέπει ο κόσμος να το εμπεδώσει, όχι να έρθει ο Σεπτέμβρης να κάνει η ΟΜΟΝΟΙΑ 5 νίκες και με την πρώτη ήττα να αρχίσουν να βρίζουν τους πάντες και τα πάντα. Δυστυχώς ο κόσμος και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο έχει το λεγόμενο Short Memory που με κάποιες θετικές εξελίξεις αμέσως ξεχνά το παρελθόν του.



Είναι όπως τις κυβερνήσεις που ένα μήνα πριν τις εκλογές αρχίζουν να κάνουν δρόμους και έργα με αποτέλεσμα ο πολίτης να μην θυμάται ότι για πέντε χρόνια οι δρόμοι μας ήταν χάλια. Ο κόσμος την Ομόνοιας πρέπει να καταλάβει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές ομάδες είναι πλέον ένα Business. Λειτουργούν με ένα και μόνο σκοπό: “to make money” (να βγάλουν λεφτά). Οι αγαπημένες ρομαντικές εποχές που έπαιζε ο Αντρέας Κανάρης, ο Νίκος Χαραλάμπους, ο Σωτήρης Καϊάφας και έπαιρναν 20 λίρες τον μήνα έχουν τελειώσει. Τέλος! Σήμερα οι ποδοσφαιρικές ομάδες λειτουργούν σαν μία οργανωμένη επιχείρηση. Οι έντεκα παίκτες στο γήπεδο είναι υπάλληλοι οι όποιοι πληρώνονται για να φέρουν αποτέλεσμα στην επιχείρηση.



Είναι υπάλληλοι που σήμερα μπορεί να δουλεύουν για σένα και αύριο για τον αντίπαλό σου. Αν πριν 5 χρόνια ρωτούσατε τους ξένους παίκτες που παίζουν στην Κύπρο σήμερα, είμαι σίγουρος ότι οι μισοί δεν θα ήξεραν καν που είναι η Κύπρος. Όταν μιλά σε συνέντευξη ένας παίκτης και λέει “εγώ θα τα δώσω όλα για την ομάδα μου και είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ” ξέρετε τί θέλει να μας πει; “Εγώ ρε παιθκιά όποιος με πληρώνει θα είμαι πιστός και θα κάμνω τη δουλειά μου, όποιος μου δώσει παραπάνω θα πάω να παίξω γι αυτόν τζαι παρετάτε με”. Στο ποδόσφαιρο σήμερα δεν υπάρχουν πλέον συναισθηματισμοί.



Άρα, η ταπεινή μου άποψη είναι πως η ΟΜΟΝΟΙΑ πρέπει να ξεκινήσει να στήνεται σαν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση με ΟΛΑ τα τμήματα που χρειάζονται και απαιτούνται για να λειτουργήσει σωστά. Για να μπορέσει όμως η ΟΜΟΝΟΙΑ να στηθεί σαν μια καλή επιχείρηση και να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά πρέπει να παρθεί μία οδυνηρή για κάποιους απόφαση. Να δημιουργηθεί η εταιρεία ΟΜΟΝΟΙΑ FC Ltd. Θα είναι οδυνηρή για κάποιους διότι καταλαβαίνω το συναισθηματισμό να βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα, το αγαπημένο σου σωματείο να γίνεται μια ξενέρωτη εταιρεία. Δυστυχώς όμως αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πάει μπροστά στο σημερινό κόσμο που ζούμε.



Η ΟΜΟΝΟΙΑ FC Ltd (για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε και το όνομα) πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα.



1. Πρόεδρο που θα παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την ομάδα οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά.



2. Προπονητή που θα είναι υπεύθυνος της απόδοσης της ομάδας, της τακτικής του παιχνιδιού της ομάδας και να έχει την απόλυτη ευχέρεια να χρησιμοποιεί όποιον παίκτη κρίνει σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επεμβαίνει κανένας στο έργο του Προπονητή, έτσι ώστε να μην έχει μετά καμία δικαιολογία την ώρα που θα τον κρίνεις για το έργο του.



3. Τεχνικό Διευθυντή που θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση πιθανών παικτών από άλλες ομάδες που με συνεννόηση με τον προπονητή θα ήθελαν να ενταχτούν στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Είναι και εδώ πάρα πολύ σημαντικό ο Προπονητής και ο Τεχνικός Διευθυντής να έχουν μια άψογη σχέση χημεία μεταξύ τους ώστε να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να κάνουν σωστές επιλογές. Γι’ αυτό, η απόφαση που θα πρέπει να πάρει ο Πρόεδρος σχετικά με ποιός θα είναι ο Προπονητής και ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας είναι τεράστιας σημασίας και αποτελεί το 70% του κλειδιού της επιτυχίας.



4. Λογιστήριο με μηχανογραφημένα όλα τα βιβλία και λογαριασμούς της εταιρείας. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους στην ιστοσελίδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Χωρίς πλήρη διαφάνεια του τι κάνεις δεν θα διανοείται ποτέ κανένας σοβαρός επενδυτής να ασχοληθεί με την εταιρεία σου. Ένας σοβαρός επενδυτής θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα που πάει να βάλει τα λεφτά του.



5. Τμήμα PR και επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί η διοίκηση της ομάδας να μιλά και να καθοδηγεί τους οπαδούς της ομάδας με το πάτημα ενός κουμπιού. Θα πρέπει όλοι οι φίλοι της ομάδας να εγγραφούν μέσω ιστοσελίδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε μια βάση δεδομένων που θα ονομάζεται I LOVE OMONOIA MEMBER και να διατηρούν username και password διότι τα δεδομένα του κάθε μέλους θα πρέπει να είναι πλήρως εμπιστευτικά. Αυτό θα δώσει στην διοίκηση το μεγάλο όπλο να μπορεί να επικοινωνεί με 30000+ φίλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με το πάτημα ενός κουμπιού.



Η διοίκηση θα έχει την δυνατότητα: α. Να μιλά με τον κόσμο της ομάδας για οποιονδήποτε λόγο που θα κρίνει ότι πρέπει να είναι όλοι ενημερωμένοι. Μπορεί να είναι αγωνιστικά νέα, εκδηλώσεις, πληροφορίες για την ομάδα, παρατηρήσεις, οδηγίες προς τους φιλάθλους, προσφορές και πάρα πολλά άλλα θέματα. β. Να διεξάγει έρευνες μέσω της ιστοσελίδας της που θα της δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσει της επιθυμίες και ιδέες των οπαδών την ομάδας. Δικαίωμα να απαντήσουν θα έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο «I LOVE OMONOIA MEMBER». Ένα παράδειγμα θα ήταν: Συμφωνείτε να φύγουν από την ομάδα οι τρεις Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές; NAI ή OXI.



Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να ανακοινώνονται σε 2 ή 3 μέρες από την ημέρα ένταξης του, υπό την ακόλουθη μορφή. Ψήφισαν 25000 χρήστες. 10% απάντησαν ΝΑΙ και 90% απάντησαν ΟΧΙ (παράδειγμα είναι, δεν έκανα καμία έρευνα!). Αυτό το όπλο στα χέρια σου, δηλαδή να μαθαίνεις την άποψη 30000+ οπαδών σου, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως βασικό κριτήριο απόφασης της διοίκησης, αλλά σου δίνει μια πολύ καλή ένδειξη τι θέλει ο κόσμος σου, που θα πρέπει να το λαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψιν πριν αποφασίσεις κάτι.



6. Τμήμα Marketing το οποίο θα πρέπει να έχει την ευθύνη της προώθησης του προϊόντος της εταιρείας που στην περίπτωση μας είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ (ξέρω ακούγεται πεζό αλλά δυστυχώς έτσι είναι). Το προϊόν μας αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα: α. Εισιτήρια διαρκείας: Θα πρέπει όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας να είναι εγγεγραμμένοι στο I LOVE OMONOIA MEMBER. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν το αντίστοιχο air miles που θα ονομάζουμε OMONOIA MILES. Όποιος λοιπόν αγοράζει τακτικά και κατ’ επανάληψην εισιτήρια διαρκείας θα πρέπει να ανταμείβεται σαν Ευχαριστώ από την ΟΜΟΝΟΙΑ για την τιμή που μας κάνει να αγοράζει τα εισιτήρια διαρκείας. Τα ΟΜΟΝΟΙΑ MILES θα μπορούν να εξαργυρώνονται είτε με αγορά προϊόντων από το ΟΜΟΝΟΙΑ shop είτε με έκπτωση σε αγορά νέου εισιτηρίου διαρκείας ή ακόμα και έκδοση δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας σε I LOVE OMONOIA MEMBERS που θα συλλέγουν πάνω από παράδειγμα 100000 miles. Με αυτό τον τρόπο ανταμείβεις και τους οπαδούς σου και δείχνεις και την ευγνωμοσύνη σου προς τον οπαδό που σε ακολουθά πιστά. Τα OMONOIA MILES μπορούν να εξαργυρώνονται και για την απόκτηση άλλων ελκυστικών δώρων όπως για παράδειγμα 1000 miles να μπορείς να φωτογραφηθείς με παίκτες, 2000 miles να μπορεί ο γιός σου να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες πριν την έναρξη του αγώνα και πολλά πολλά άλλα. β. Σε μεταγενέστερο στάδιο το OMONOIA MILES θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή και σε άλλους τομείς της αγοράς. Παράδειγμα, ο κάτοχος κάρτας I LOVE OMONOIA MEMBER να μπορεί να παίρνει OMONOIA MILES και από τις αγορές του σε συγκεκριμένες υπεραγορές που θα έχει συνάψει συμφωνία το τμήμα Marketing της ομάδας. Αυτό θα φέρει και extra εισόδηματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ από τη συμφωνία με την υπεραγορά. Από την στιγμή που έχεις 30000+ μέλη του Ι LOVE OMONOIA MEMBER club και κρατούν αυτή την κάρτα, με τις δυνατότητες της τεχνολογίας του σήμερα, σου δίνονται αμέτρητες ευκαιρίες να τις αξιοποιήσεις προς όφελος της ομάδας σου. γ. OMONOIA branding: Την προώθηση προϊόντων στην αγορά με την εμπορική επωνυμία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αυτά μπορεί να είναι εμφιαλωμένα νερά, καφέδες, ΟΜΟΝΟΙΑ VISA card (H Credit card είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αξίζει σημαντικής μελέτης). δ. Το τμήμα marketing θα είναι επίσης υπεύθυνο για το IMAGE της ομάδας μας.



Θα πρέπει: Να επανασχεδιαστούν νέες μοντέρνες στολές από πολύ καλούς graphic designers. Να επανασχεδιαστεί το logo της Ομόνοιας σε πιο μοντέρνα έκδοση χωρίς να ξεφεύγει από το Original Τριφύλλι. Να προκηρυχτεί διαγωνισμός για καινούργια μοντέρνα έκδοση του υφιστάμενου ύμνου της Ομόνοιας χωρίς να αλλοιωθεί η μελωδία του παλιού. Ο παλιός ύμνος δυστυχώς έχει ξεπεραστεί, είναι σαν να μπαίνεις σε δισκοθήκη και ακούγεται τραγούδι της Σοφίας Βέμπο. Να σχεδιαστεί με τα νέα γραφικά το λεωφορείο μεταφοράς των παικτών. Να επανασχεδιαστεί το website της ομάδας σε μια πολύ μοντέρνα έκδοση, δείτε σας παρακαλώ λίγο τις ιστοσελίδες της Bayern και Juventus. Θα πρέπει ο φίλαθλος όπου κοιτάξει να βλέπει ένα νέο αέρα, ένα νέο image που θα του επιβεβαιώνει την αλλαγή που επήλθε στην ομάδα και θα τον κάνει περήφανο που η Ομόνοια έχει το image μεγάλης Ευρωπαϊκής ομάδας.



7.Τμήμα Ακαδημιών: Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ακαδημία που θα ονομάζεται ΟΜΟΝΟΙΑ ELITE και θα εντάσσει νεαρούς παίκτες ηλικίας από 10 μέχρι 16 ετών. Στην ακαδημία αυτή θα εργάζεται full time επαγγελματίας προπονητής που δουλειά του θα είναι να ψάχνει στις ακαδημίες και να ανακαλύπτει τα TOP ταλέντα που υπάρχουν στην Κύπρο. Σε αυτούς τους παίκτες θα γίνεται προσέγγιση και θα τους προσφέρεται εφάπαξ πληρωμή 5000 Ευρώ και την εισαγωγή τους στην ΟΜΟΝΟΙΑ ELITE για δωρεάν προπόνηση και προετοιμασία με την προϋπόθεση ότι: α. Θα υπογράψουν συμβόλαιο με την ΟΜΟΝΟΙΑ ότι πλέον ανήκουν στην ΟΜΟΝΟΙΑ και ότι μέχρι τα 20 χρόνια του δεν θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε άλλη ομάδα. β. Μετά την λήξη του συμβολαίου στα 20 χρόνια τους, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα έχει ένα πολύ σεβαστό όφελος σε περίπτωση μεταπώλησης του σε άλλη ομάδα. Στην ΟΜΟΝΟΙΑ ELITE θα εισάγονται maximum 10 παιδιά τον χρόνο που θα είναι οι THE BEST OF THE BEST. Τα παιδιά που θα αγωνίζονται στην ΟΜΟΝΟΙΑ ELITE θα είναι πολύ περήφανα και σιγά σιγά θα είναι το όνειρο όλων των παιδιών μια μέρα να παίξουν στην ΟΜΟΝΟΙΑ ELITE. Σε 4 χρόνια, ΕΝΑΝ παίκτη να βγάλεις super ταλέντο τα λεφτά που θα εισπράξεις από την πώληση του θα υπερκαλύπτουν τα έξοδα σου τόσα χρόνια. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα έχεις και μια συνεχή ροή νέων ταλέντων στην ομάδα…. δωρεάν.



8.Οικονομικός διευθυντής: Και τώρα πάμε στο καυτό θέμα του οικονομικού. Για να μπορέσει η ΟΜΟΝΟΙΑ να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και να υλοποιήσει το στόχο της, που δεν πρέπει να είναι άλλος από την εισαγωγή της σε ομίλους του Champions League ή του Europa League, θα πρέπει πρώτα να εξευρεθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο απλός κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν μπορεί να συνεχίσει με εισφορές να κρατά την ΟΜΟΝΟΙΑ στον αναπνευστήρα. Τα ποσά που απαιτούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλα. Ο μόνος τρόπος να αντλήσεις αυτά τα ποσά είναι να απευθυνθείς σε επενδυτές, κατά πάσα πιθανότητα στο εξωτερικό ή ακόμα και στην Κύπρο. Ο επενδυτής όμως, όπως το λέει και η λέξη θέλει να επενδύσει τα λεφτά του, δεν θέλει



να τα χαρίσει. Ο επενδυτής είναι εδώ “To Make Money!”. Δεν πρόκειται κανένας να σου δώσει λεφτά για το καλό της ψυχής του. Εάν εγώ πάω για παράδειγμα στο DUBAI που έχω αρκετές διασυνδέσεις και συναντήσω τον φίλο μου, τον ας πούμε Ali, και του πω, Ali έχω μιαν ομάδα στην Κύπρο και θέλω να επενδύσεις. Ξέρετε τι είναι τα δύο πράματα που θα μου πει; “Πόσα λεφτά θα φκάλω από αυτή την υπόθεση;”. “Πώς με διασφαλίζεις κύριε Γιώτη ότι εν θα μου φάτε τα λεφτά μου; Διότι ξέρεις ακούγονται διάφορα για τουντη ομάδα σας ότι τρώει πολλά λεφτά”. Ο μόνος τρόπος να πείσεις ένα σοβαρό επενδυτή να επενδύσει ένα σοβαρό ποσό στην ΟΜΟΝΟΙΑ είναι να του προσφέρεις ένα καλό πακέτο μετοχών στην εταιρεία.



Ας πούμε της τάξης του 30% που θα είναι η εγγύηση της επένδυσης του και να του κάνεις και ένα ωραίο συμβόλαιο ότι: Κύριε, Με το 30% που σου δίνω στην εταιρεία μας δεν θα έχεις κανένα δικαίωμα ψήφου, δηλαδή θα αποφασίζει το άλλο 70% τι θα γίνεται στην εταιρεία μας. Με το που θα μπω ομίλους Champions League, τα 5 εκατομμύρια που μου έδωσες εγώ θα σου δώσω πίσω 8, αν μπω ομίλους Europa league θα σου δώσω 6. Το 70% του μετοχικού πακέτου της νέας εταιρείας ΟΜΟΝΟΙΑ FC Ltd θα πρέπει να αποκτηθεί από τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, άρα ο κόσμος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας ως επίσης και η οντότητα που θα έχει δικαίωμα ψήφου και θα παίρνει τις αποφάσεις μιας και το υπόλοιπο 30% που θα δοθεί σε καθαρούς επενδυτές δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Θα πρέπει όμως για να ελκύσεις τους επενδυτές, το ποσοστό μερίσματος που θα δοθεί στην μερίδα των επενδυτών να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα πάρουν οι κάτοχοι του μετοχικού πακέτου που θα ψηφίζει.



Έτσι διασφαλίζεις ότι ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει. Ο οπαδός παίρνει τον έλεγχο της ομάδας του και ο επενδυτής την επένδυση του. Οι ιδιοκτήτες του 70% του μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούν να ψηφίσουν και να εκλέξουν διοικητικό συμβούλιο το οποίο με την σειρά του θα εκλέγει Πρόεδρο. Είναι πολύ σημαντικό η ψήφος του κάθε ιδιοκτήτη μετοχών να έχει βαρύτητα σύμφωνα με τον αριθμό μετοχών που κατέχει. Δηλαδή, ένα άτομο που κατέχει 10000 μετοχές στην ψηφοφορία θα θεωρείται ότι έχει 10000 ψήφους ενώ ένα άτομο που κατέχει 10 μετοχές στην ψηφοφορία θα θεωρείται ότι έχει 10 ψήφους. Αυτό θα δίνει περισσότερη δυναμική στους Κύπριους μετόχους που θα αγοράσουν μετοχικό πακέτο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ FC Ltd, ούτως ώστε να μπορεί να εκλέγεται πιο εύκολα κάποιος που κατέχει μεγάλο ποσοστό μετοχών και θα θέλει να εμπλακεί στα διοικητικά της εταιρείας.



Επίσης, για να καθησυχαστεί μια μερίδα οπαδών που ανησυχεί ότι ένα μεγάλο πακέτο μετοχών μπορεί να πέσει σε χέρια ”ανεπιθύμητων” προσώπων, θα μπορεί να μπει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι κανένας μεγαλομέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο στην ΟΜΟΝΟΙΑ πάνω από 3%, αν δεν εγκριθεί από τον 70% των μετόχων, δηλαδή τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.



Κατά την ίδρυση της εταιρείας δικαίωμα αγοράς μετοχών θα έχουν μόνο:



1. Άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο I LOVE OMONOIA MEMBER (για να γνωρίζουμε ποια είναι).



2. Άτομα που θα επιβεβαιωθούν από λειτουργούς της ομάδας ότι πράγματι είναι οπαδοί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (Αποφυγή αγοράς μετοχών από άτομα εκτός κύκλου ΟΜΟΝΟΙΑΣ).



3. Άτομα που θα προτείνονται από τουλάχιστον 3 άλλα μέλη του I LOVE OMONOIA MEMBER. Είναι πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Η νέα διοίκηση θα πρέπει να ετοιμάσει ένα οργανόγραμμα που να αναλύει την κάθε δομή και λειτουργία της ομάδας, ούτως ώστε να γνωρίζει ο κάθε εμπλεκόμενος τα καθήκοντα και τι ρόλο θα έχει στην νέα ΟΜΟΝΟΙΑ.



Αγαπητοί φίλες και φίλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, εύχομαι πραγματικά να ξαναδούμε την ομάδα μας ψηλά εκεί που ανήκει, να ξαναδούμε χαρούμενους φίλους της ομάδας μας και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό της ομάδας μας, είτε με την παρουσία μου στο νέο Συμβούλιο, είτε με την ιδιότητα της οικογενειακής μου επιχείρησης σαν ΜΕΓΑ Χορηγός.



