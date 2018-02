Πέθανε σκηνοθέτης ταινιών του Τζέιμς Μποντ

"Εφυγε" πλήρης ημερών ο μεγάλος Βρετανός σκηνοθέτης Λιούις Γκίλμπερτ. Ηταν 97 ετών. Ο Γκίλμπερτ μεταξύ άλλων είχε σκηνοθετήσει τρεις ταινίες του Τζέιμς Μποντ: "Ζεις μονάχα δύο φορές" το 1967 με τον Σον Κόνερι, " Ο κατάσκοπος που με αγάπησε" το 1977 και "Επιχείρηση Moonraker" το 1979 με τον Ρότζερ Μουρ.



"Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Λούις Γκίλμπερτ", δήλωσαν οι παραγωγοί της σειράς ταινιών Μποντ, Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπα Μπρόκολι. Οι δύο παραγωγοί είπαν ότι ο Γκίλμπερτ συνέβαλε καθοριστικά στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και στη φιλμογραφία του Τζέιμς Μποντ.



"`Ηταν ένας πραγματικός τζέντλεμαν τα έργα του οποίου θεωρούνται κλασσικά του είδους" είπαν χαρακτηριστικά.



O Γκίλμπερτ γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1920 και ξεκίνησε την καριέρα του το 1945 στη μεγάλη οθόνη με το " The Ten Year Plan", ένα ντοκιμαντέρ για την στέγαση μετά τον πόλεμο. Σκηνοθέτησε τριάντα ταινίες και εκτός από τους τρεις Τζέιμς Μποντ, έβαλε την υπογραφή του σε ταινίες όπως "`Αλφι ο Σατράπης" (1966) και "Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα" (1983), ταινίες που έκαναν διάσημο τον πρωταγωνιστή τους, τον Βρετανό Μάικλ Κέιν ο οποίος προτάθηκε για `Οσκαρ. Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Γκίλμπερτ ήταν το "Before you go" τo 2002. Από το 1975 ζούσε στο Μονακό, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έπασχε από άνοια.



