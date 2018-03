Με καρφίτσες κατά της οπλοκατοχής οι αστέρες των βραβείων Όσκαρ

Τη βραδιά απονομής των Χρυσών Σφαιρών οι κινηματογραφικοί αστέρες φορούσαν καρφίτσες του κινήματος Time`s Up κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Στην τελετή απονομής των βραβείων 'Oσκαρ, σύμφωνα με όσα ανέφερε πηγή στο The Hollywood Reporter, θα φορούν καρφίτσες για να προωθήσουν έναν άλλο σκοπό. Μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σε Λύκειο της πόλης Πάρκλαντ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Everytown for Gun Safety, η οποία υποστηρίζει τον έλεγχο των όπλων και τάσσεται κατά της ένοπλης βίας (που ίδρυσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμεργκ) δημιούργησε ειδικές καρφίτσες για τους διάσημους που θα παραστούν στη βραδιά απονομής των σημαντικότερων βραβείων του Χόλιγουντ την Κυριακή.



'Eνας στιλίστας μόδας ανέφερε στο The Hollywood Reporter ότι οι καρφίτσες έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και έχουν αποσταλεί σε βασικά πρακτορεία που εκπροσωπούν ταλέντα του Χόλιγουντ, ώστε να μπορούν να παραδοθούν στους stars προτού φτάσουν στο κόκκινο χαλί. Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό ποια μορφή θα έχουν οι καρφίτσες, το The Hollywood Reporter εικάζει ότι θα φέρουν το σύνθημα της οργάνωσης Everytown for Gun Safety, #NeverAgain.



Στο μεταξύ, ο καλλιτέχνης του δρόμου Plastic Jesus από το Λος Αντζελες παρουσίασε χθες ένα γλυπτό με τίτλο "Casting Couch", το οποίο αναπαριστά τον Χάρβι Γουάινστιν σε φυσικό μέγεθος, ντυμένο με μία ρόμπα να κάθεται σε ένα χρυσαφί καναπέ κρατώντας ένα αγαλματίδιο των Οσκαρ. Το γλυπτό τοποθετήθηκε κοντά στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή των βραβείων την Κυριακή το βράδυ.



Περισσότερες από 70 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Γουάινστιν για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού. Ο ίδιος ο Γουάινστιν αρνείται ότι είχε ποτέ σεξουαλικές συνευρέσεις που δεν ήταν συναινετικές. Οι κατηγορίες σε βάρος του πήραν μορφή χιονοστιβάδας και οδήγησαν σε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση σε βάρος άλλων διασημοτήτων, σε μια υπόθεση που συντάραξε το Χόλιγουντ.



Ο Plastic Jesus δήλωσε ότι το γλυπτό του Γουάινστιν έγινε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Joshua "Ginger" Monroe, και χρειάστηκε δύο μήνες για να ολοκληρωθεί. Το κόστος καλύφθηκε από δωρεές μέσω των ιστοσελίδων τους. Ο Plastic Jesus και ο Ginger ήταν επίσης υπεύθυνοι για τα γλυπτά αγάλματα του Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίστηκαν σε διάφορες αμερικανικές πόλεις το 2016 πριν από την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.



Διαδώστε αυτό το άρθρο