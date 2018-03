Oscar 2018: Αυτοί είναι οι νικητές και όσα έγιναν στην τελετή των βραβείων [pics, vids]

Στη "Μορφή του Νερού" του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο απονεμήθηκε το Οσκαρ "Καλύτερης Ταινίας" κατά τη διάρκεια της λαμπερής 90ής τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο "Dolby Theatre" του Λος Αντζελες.

Παρουσιαστής -για δεύτερη συνεχή χρονιά- ο Τζίμι Κίμελ, σε μια τελετή που ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα και επαληθεύοντας τα προγνωστικά, αλλά και με πολλά μηνύματα, καθώς ο Κίμελ προέτρεψε το Χόλυγουντ να αντιμετωπίσει τη σεξουαλική παρενόχληση, ώστε "οι γυναίκες να έχουν ν` ασχοληθούν μ` αυτήν μόνο... σ` όλα τα υπόλοιπα πεδία της ζωής, σ` όλο τον υπόλοιπο κόσμο".



Η ρετρό έναρξη των βραβείων...

και η εισαγωγή του Τζίμι Κίμελ

H «εισβολή» που έκανε ο Κίμελ σε γειτονικό κινηματογράφο σε ανυποψίαστους θεατές φάνηκε σαν ξεπέτα.



Η ταινία "Η Μορφή του Νερού" του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ένα σκοτεινό και αλληγορικό παραμύθι με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο στην Αμερική του 1962, κέρδισε το Οσκαρ καλύτερης ταινίας στην 90ή τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.





"Η Μορφή του Νερού", που είχε συνολικά 13 υποψηφιότητες, κέρδισε 4 Όσκαρ, ανάμεσά τους τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.



















































Όλη η λίστα των νικητών των φετινών βραβείων Όσκαρ

Η ταινίατου Σεμπαστιάν Λέλιο από τη Χιλή κέρδισε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.κέρδισε τογια την ερμηνεία της στην ταινία, στο Μιζούρι του Μάρτιν ΜακΝτόνα.κέρδισε τογια την ερμηνεία του ως Γουίνστον Τσόρτσιλ στηντου Τζο Ράιτ.κέρδισε τογια την ερμηνεία της στο ρόλο της καταπιεστικής μητέρας της αθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ Τόνια Χάρντινγκ στο Εγώ, η Τόνια του Κρεγκ Γκιλέσπι.Στοναπονεμήθηκε το βραβείογια τιςΟ 90χρονοςκέρδισε τογια το λυρικό, ερωτικό δράμα του Λούκα Γκουαντανίνοκέρδισε τογια το σάουντρακ της ταινίαςτου Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.κέρδισε τογια το φιλμΤοτωνκαιαπό την ταινία κινουμένων σχεδίωνκέρδισε τοΣτουςκαιαπονεμήθηκε το βραβείογια τοπαραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο για το, είπε: "Οταν ήμουν παιδί στο Μεξικό, έβλεπα ταινίες του κλασικού σινεμά. Κι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μου είπε, αν ανέβεις απόψε στη σκηνή, να νιώσεις μέρος αυτής της κληρονομιάς και να είσαι περήφανος. Αφιερώνω το βραβείο στους νέους, που μας δείχνουν πώς γίνονται τα πράγματα, σε όλες τις χώρες. Μεγαλώνοντας στο Μεξικό, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου συνέβαινε αυτό - αλλά μου συνέβη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία για να μιλήσετε για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, μπορείτε να το κάνετε. Αυτή είναι μια πόρτα, κλοτσήστε την και μπείτε!".Η ταινία του Μεξικανού σκηνοθέτη επικράτησε ανάμεσα στις υπόλοιπες 8 υποψήφιες: τις "Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι" του Μάρτιν ΜακΝτόνα, "Τρέξε!" του Τζόρνταν Πιλ, "Lady Bird" της Γκρέτα Γκέργουιγκ, "Να με Φωνάζεις με το Ονομά σου" του Λούκα Γκουαντανίνο, "Δουνκέρκη" του Κρίστοφερ Νόλαν, "Η πιο Σκοτεινή Ώρα" του Τζο Ράιτ, "The Post: Απαγορευμένα Μυστικά" του Στίβεν Σπίλμπεργκ, και "Αόρατη Κλωστή" του Πολ Τόμας `Αντερσον.Εξάλλου, μετά την περσινή γκάφα με την λάθος ανακοίνωση, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου απέδειξε ότι έχει χιούμορ, επιλέγοντας για δεύτερη χρονιά τονκαι τηνα παρουσιάσουν ξανά το Βραβείο για την Καλύτερη Ταινία - αυτή τη φορά σωστά. Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ο Μεξικανός σκηνοθέτης πήρε το φάκελο με το αποτέλεσμα και τον... κοίταξε για να σιγουρευτεί ότι είναι ο ίδιος νικητής, δείχνοντας τον στη συνέχεια στο κοινό.Καλύτερης ταινίας: “The Shape of Water”Σκηνοθεσίας: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”Α’ Ανδρικού Ρόλου: Gary Oldman, “Darkest Hour”Α’ Γυναικείου Ρόλου: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”Β’ Ανδρικού Ρόλου: Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”Β’ Γυναικείου Ρόλου: Allison Janney, “I, Tonya”Σεναρίου: “Get Out”Διασκευασμένου Σεναρίου: “Call Me by Your Name”Ξένης Ταινίας: “A Fantastic Woman”Κινουμένων Σχεδίων: “Coco”Οπτικών Εφέ: “Blade Runner 2049”Μοντάζ: “Dunkirk”Κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: “Dear Basketball”Μικρού μήκους: “The Silent Child”Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: “Heaven Is a Traffic Jam on the 405”Μουσικής: “The Shape of Water”Τραγουδιού: “Remember Me” from “Coco”Διεύθυνση παραγωγής: “The Shape of Water”Φωτογραφίας: “Blade Runner 2049”Κοστουμιών: “Phantom Thread”Μακιγιάζ: “Darkest Hour”Ντοκιμαντέρ: “Icarus”Ήχου: “Dunkirk”Μιξάζ: “Dunkirk”