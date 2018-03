Δίκη Focus: Έμεινε από δικηγόρο ο Χριστοδούλου... λόγω Υπουργείου!

Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης έμεινε ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Χριστοδούλου μετά την υπουργοποίηση του μέχρι πρότινος δικηγόρου του στην υπόθεση της Focus Σάββα Αγγελλίδη, όπως αναφέρθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.



Ως γνωστόν ο κ. Αγγελίδης ανέλαβε από την 1 Μαρτίου τα καθήκοντα του Υπουργού Άμυνας και λόγω ασυμβίβαστου δεν μπορεί πλέον να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου.



Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, αναφέρθηκε επίσης ότι στην επόμενη δικάσιμο που είναι ορισμένη για τις 13 Μαρτίου θα υποβληθεί αίτημα προς το δικαστήριο για να δοθεί χρόνο στον κ. Χριστοδούλου προκειμένου να αναζητήσει νέο δικηγόρο που θα τον εκπροσωπεί στη δίκη.



Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η υπουργοποίηση του κ. Αγγελίδη είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετές μέρες και επομένως ο κατηγορούμενος είχε το χρόνο να βρει νέο δικηγόρο, επιφυλάχθηκε ωστόσο να αποφασίσει όταν και εφόσον υποβληθεί το αίτημα ενώπιον του.



Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να καθυστερήσει περαιτέρω την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προδικαστικών ενστάσεων από την υπεράσπιση, αφού ο νέος δικηγόρος του κ. Χριστοδούλου αναμένεται ότι θα ζητήσει χρόνο προκειμένου να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό και να προετοιμάσει την υπερασπιστική γραμμή του πελάτη του.



Το δικηγορικό γραφείο LLPO Law Firm – Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε. στο οποίο ο κ. Αγγελίδης είναι εκ των ιδρυτικών συνεταίρων του ανακοίνωσε ήδη ότι τη διοίκηση του Τμήματος Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο εκ των ιδρυτικών συνεταίρων Χρίστος Ιωαννίδης.



Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου είναι ένας εκ των κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.



Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον Χριστοδούλου, είναι επίσης ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο τέως σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώηνMarfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.



