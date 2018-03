Ελένη Φουρέιρα: «Νιώθω ότι απέκτησα μια τρίτη πατρίδα» - Έλαμψε στην παρουσίαση του «Fuego»! [vid]

Τις εντυπώσεις έκλεψε χθες βράδυ η Ελένη Φουρέιρα στο Eurovision cocktail party που διοργάνωσε το ΡΙΚ στη Λευκωσία για την επίσημη παρουσίαση του “Fuego”.

Έτσι λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπηθεί την Κύπρο στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Λισαβόνα και θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Fuego» σε μουσική - στίχους και παραγωγή του συνθέτη Άλεξ Παπακωνσταντίνου (ALEX P.), γνωστό για τις επιτυχίες που είχε με Έλενα Παπαρίζου, Άννα Βίσση, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias κ.ά.



























Η επιμέλεια της παρουσίασης του τραγουδιού επί σκηνής έχει ανατεθεί στη διεθνώς καταξιωμένη καλλιτεχνική διευθύντρια και χορογράφο Sacha Jean-Baptiste, η οποία είχε αναλάβει το 2016 την σκηνική παρουσία των Minus One και του τραγουδιού που εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό της Στοκχόλμης, "Alter ego" και το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Απόλλωνα Παπαθεοχάρη. Ελένη Φουρέιρα έλαμπε μέσα στο sexy maxi φόρεμα της και μετά την παρουσίαση του τραγουδιού παραχώρησε μια mini αποκλειστική συνέντευξη για την εκπομπή "Όλα για σένα" και την δημοσιογράφο Χριστιάνα Αντωνίου.Η τραγουδίστρια ένιωθε ιδιαιτέρως ευτυχισμένη για τη συμμετοχή της στη Eurovision λέγοντας χαρακτηριστικάπως: "Νιώθω πολύ πλούσια να έχω τρεις πατρίδες, ευχαριστώ πάρα πολύ την Κύπρο για την τιμή που μου κάνει, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους Κύπριους για την αγάπη που έχουνε δείξει και μόνο για την τόση αγάπη που μου έχουνε δείξει και την υποστήριξη, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό"."Στο βίντεοκλιπ μαζευτήκαμε λίγο, είπαμε να δείξουμε λίγα, δηλαδή the piece of cake, ξέρεις...""Εύχομαι τα καλύτερα στην ελληνική συμμετοχή, θα τη στηρίξω όσο μπορώ, θα τη στηρίξει και η Κύπρος, αφού πάντα στηρίζει την Ελλάδα, οπότε θα είμαστε μαζί μία ομάδα όλοι"."Να μου δώσει ένα δωδεκάρι η Ελλάδα, γιατί να μη μου δώσει; Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, σε έναν διαγωνισμό δε ξέρεις ποτέ τι γίνεται, δεν είναι πάντα αντικειμενικός. Εγώ πάω για να ζήσω μία από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου, εγώ έτσι το έχω δει και έτσι θα το δω και όταν τελειώσει όλο αυτό, έτσι θα σου μιλάω πάλι".