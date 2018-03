Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει γυμνή μέσα στην μπανιέρα! [pics, vids]

Μετά από τρεις υποψηφιότητες, η Ελένη Χατζίδου αποχώρησε τελικά από το Survivor και το πρώτο της εξώφυλλο δεν άργησε να έρθει.

Η γνωστή τραγουδίστρια φανερά αδυνατισμένη, αφού επέστρεψε από τον Άγιο Δομίνικο με 7 κιλά λιγότερα, φόρεσε πανάκριβα κοσμήματα και πόζαρε γυμνή μέσα στην μπανιέρα για το νέο τεύχος του περιοδικού “Down Town”.



















Η Ελένη Χατζίδου ανανεωμένη και ευτυχισμένη έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο γνωστό περιοδικό κάνοντας βαρύγδουπες δηλώσεις όπως: "Δεν θα έκανα παρέα με τη Σπυροπούλου".Εκτός από την μπανιέρα με τις σαπουνάδες η γνωστή τραγουδίστρια πόζαρε με ολόσωμο κορμάκι και στο μπαλκόνι...... ενώ στο cover story την ξαναβλέπουμε στην μπανιέρα και με τίτλο "The Shape of Water" εμπνευσμένο από την ταινία που σάρωσε τα φετινά βραβεία Όσκαρ.Η Ελένη Χατζίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μας έδωσε μια γεύση χωρίς όμως ρετούς, από τη σέξι φωτογράφισή της που θα δούμε στο στο "Down Town" που κυκλοφορεί στα περίπτερα...